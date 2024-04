Ngày đầu nghỉ lễ nắng nóng vượt 42 độ C, chiều nay TP.HCM khả năng mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Trưa nay nắng nóng đặc biệt gay gắt xảy ra ở nhiều nơi, cả nước ghi nhận có đến 36 địa điểm đạt mức nhiệt độ trên 39 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất là 42,1 độ C ghi nhận được tại Đông Hà (Quảng Trị).

Ngoài ra có đến 6 địa phương nắng nóng vượt 41 độ C là Tương Dương (Nghệ An) 41,6 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41,3 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 41,3 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 41,6 độ, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) 41,4 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,3 độ C.

Tại Nam bộ, nắng nóng gay gắt nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 39,2 độ C, nhiều nơi khác từ 37 - 38 độ C.

Cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30.4, từ ngày 1 - 2.5 nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần. Riêng TP.HCM nhiệt độ tăng dần trong những ngày tới và đến ngày 1.5 có thể đạt mức cao nhất là 39 độ C.

Đối với khu vực Tây nguyên và Nam bộ, nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 - 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo ảnh mây vệ tinh, trong chiều tối nay TP.HCM có khả năng xảy ra mưa rào nhẹ ở khu vực phía bắc như Hóc Môn, Củ Chi. Bên cạnh đó, mưa cũng xuất hiện rải rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk và Gia Lai...