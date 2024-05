Tây nguyên và Nam bộ có mưa rất to, kéo dài nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.5 đến 8 giờ ngày 19.5 ở một số nơi trên 100mm như: Ia Đai (Kon Tum) 133mm; Ea Trang (Đắk Lắk) 115,6mm; Quảng Hòa (Đắk Nông) 103,6mm; An Phú (Bình Dương) 123,2mm…



Tây nguyên và Nam bộ xuất hiện mưa rất to ở nhiều nơi NGỌC DƯƠNG

Dự báo, chiều và đêm 19.5, mưa giông tiếp tục xảy ra nhiều nơi. Khu vực phía đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, mưa có khả năng kéo dài từ chiều tối ngày 19.5 đến sáng 20.5; có nơi mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, thậm chí trên 150mm.

Khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa giông ở khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng với khu vực TP.HCM và Nam bộ, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Trên khu vực Nam bộ, gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần lên. Đây là yếu tố làm cho mưa xuất hiện nhiều hơn về diện và lượng trên khu vực này. Trong khi đó áp thấp nóng phía tây đang phát triển mạnh nối với rãnh thấp ở Bắc bộ, khiến cho nền nhiệt trên khu vực Nam bộ vẫn duy trì mức cao.

Tại TP.HCM, từ nay đến ngày 21.5, khả năng mưa xuất hiện trên khắp các quận huyện với xác suất lên đến 75%, nhiệt độ phổ biến 33 - 34 độ C. Từ ngày 22 - 25.5, xác suất mưa giảm nhẹ còn 60 - 65%.