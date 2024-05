Sắp vào mùa mưa, TP.HCM chuẩn bị khởi công 3 dự án chống ngập

TP.HCM vẫn miệt mài tìm giải pháp chống ngập CAO AN BIÊN

Theo đó, về giải quyết ngập do mưa (đối với 13 tuyến đường còn lại), TP.HCM khởi công 3 dự án trên địa bàn Q.Gò Vấp gồm: Cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ; cải tạo hệ thống thoát nước đường Quang Trung (từ Phạm Văn Chiêu đến cầu Chợ Cầu); cải tạo hệ thống thoát nước đường Lê Đức Thọ (từ Phạm Văn Chiêu đến Cầu Cụt).

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ chuẩn bị đầu tư cho 7 dự án gồm: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng và dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức; dự án nạo vét trục thoát nước rạch bà Lớn; nạo vét cải tạo rạch Bàu Trâu; cải tạo hệ thống thoát nước đường Bạch Đằng; dự án cải tạo hệ thống thoát nước quốc lộ 1A và dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phan Anh.

Về giải quyết ngập do triều, TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết ngập cho khu vực Q.7, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh bằng cách hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Còn tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (TP.Thủ Đức) sẽ được khắc chế ngập do triều sau khi hoàn thành dự án bờ tả sông Sài Gòn (từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Ngoài ra, TP sẽ tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải, nâng công suất của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng từ 141.000m3/ngày lên 469.000m3/ngày; hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2.

Về giải pháp trung hạn và dài hạn, UBND TP cho biết thời gian tới TP sẽ khởi công và hoàn thành nhiều dự án xây dựng hệ thống thoát nước.

Thứ nhất là dự án xây dựng hạ tầng và cải thiện môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trong năm 2025.

Thứ hai là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), khởi công trên địa bàn Q.Gò Vấp trong tháng 8.2024 (dự kiến hoàn thành trong tháng 4.2025), khởi công trên địa bàn Q.Bình Thạnh trong tháng 4.2025.

Thứ ba là dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát và dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực tây Sài Gòn, đẩy nhanh tiến độ dự án phấn đấu khởi công dự án trong năm 2025.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, TP.HCM triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập.