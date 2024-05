Chiều và tối nay, Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa to trên 120mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tính từ 19 giờ tối ngày 20.5 đến 8 giờ sáng hôm nay, ở khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa đo được trên 100mm như: Hàm Tiến (Bình Thuận) 186,8mm; Đạo Nghĩa (Đăk Nông) 140,4mm; Nghĩa Thắng (Đăk Lăk) 102mm; Gò Quao (Kiên Giang) 176,6mm; Xuân Đông (Tiền Giang) 146,4mm; Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) 119,8mm…



TP.HCM thường xuyên ngập nặng do mưa lớn trong những ngày qua, gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày của người dân CAO AN BIÊN

Dự báo trong chiều và đêm nay, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 120mm. Khu vực trung và nam Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 80mm.

Người dân Thủ Đức hì hục tát nước sau cơn mưa như trút nước

Cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong những ngày qua, TP.HCM thường xuyên xảy ra mưa to vào chiều tối và sáng sớm khiến nhiều khu vực bị ngập nặng, đặc biệt trên địa bàn TP.Thủ Đức. Mưa lớn giúp hạ nhiệt nắng nóng nhưng cũng mang đến nhiều bất tiện trong cuộc sống do ngập nước nhiều nơi dẫn đến kẹt xe diện rộng.

Do mưa to, nhiều khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số địa phương như: Tại Đắk Nông gồm các huyện Đăk Glong, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Song, Gia Nghĩa, Tuy Đức; tỉnh Lâm Đồng có huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đam Rông; Bình Thuận gồm các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Bình Phước có huyện Bình Long, Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Lộc Ninh.



Hiện nay, gió mùa tây nam đã xuất hiện trên khu vực Nam bộ, đang mạnh dần lên và mùa mưa cũng sắp bắt đầu, giúp nhiệt độ trên khu vực này giảm đáng kể.