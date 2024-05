Người dân Nam bộ ngóng mưa từng ngày

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Đến trưa 12.5, ở khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 37 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 36,2 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,8 độ C… Nắng nóng ở Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15.5. Trong giai đoạn nửa cuối tháng 5, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ.