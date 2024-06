TP.HCM nóng rát trở lại, ngoài trời lên đến 44 độ C

Nhiều người dân TP.HCM thấy rất bất ngờ khi những ngày gần đây nắng nóng quay trở lại, cảm giác oi bức rất khó chịu. Anh Nguyễn Văn Hùng, ở Củ Chi cho biết: "Những ngày qua tôi cảm thấy nắng nóng gay gắt không kém gì cao điểm tháng 4. Lúc gần 16 giờ chiều, mở ứng dụng thời tiết trên điện thoại thì thấy báo nhiệt độ 36 độ C và nhiệt độ cảm nhận lên đến 44 độ C. Thật không thể tin được là ngay trong mùa mưa mà nắng nóng, nhiệt độ cao khủng khiếp như thế", anh Hùng than thở.



Lúc gần 16 giờ nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn như 44 độ C Chụp màn hình

Chị Trần Ngọc Minh, ngụ quận 11 kể: "Tôi đi làm về thường khoảng 17 giờ 30 phút, do chủ quan là đang mùa mưa không khí trong lành mát mẻ nên không mang khẩu trang. Nhưng vừa ra đường thì những đợt nóng như đập vào mặt, nóng đến rát da. Đến khoảng 19 giờ tôi đi bộ thể dục thì nóng vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ nhưng chẳng hề mát mẻ mà toàn là hơi nóng. Chỉ cần đi bộ mấy bước thì mồ hôi đã ướt hết cả áo".

Theo các chuyên gia khí tượng, do Việt Nam và đặc biệt là Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng Ấn Miến ở phía tây lấn sang. Thêm vào đó, trên cao có áp cao (nóng) cận nhiệt đới. Hai hình thái thời tiết này kết hợp gây nên tình trạng nắng nóng cho khu vực Nam bộ. Những ngày trước do ảnh hưởng của cơn bão số 1 gây mưa nhiều nên không khí nóng bớt gay gắt. Nhưng vài ngày gần đây gió mùa tây nam hoạt động yếu, khiến mưa giảm.

Mặt trời tắt nắng nhưng nhiệt độ vẫn còn cao bất thường Mai Khanh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Từ ngày 4 - 6.6, khu vực Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 8.6, Nam bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.