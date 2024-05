Nam bộ vẫn nắng nóng gay gắt ngay trong mùa mưa

Theo dự báo, giữa tháng 5 chính thức chuyển qua mùa mưa ở Nam bộ, đồng nghĩa thời tiết sẽ mát mẻ hơn.



Bất ngờ mưa giảm, nắng tăng

Tuy nhiên, cả tuần vừa rồi, dù thỉnh thoảng có mưa nhưng nắng nóng hết sức gay gắt, vào cao điểm từ 11 - 15 giờ đặc biệt oi bức, khó chịu. Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đều chưa cảm nhận được sự chuyển đổi sang mùa mưa thực sự rõ nét như nhiều năm trước.

Nam bộ bất ngờ xuất hiện nắng nóng những ngày qua Nhật Thịnh

Chị Nguyễn Thị Bích (ngụ Q.5, TP.HCM) kể những ngày cuối tuần vừa rồi nắng nóng gay gắt quá, có cảm giác nóng gần như lúc cao điểm cuối tháng 4. Tuy vậy, hiện nay do mưa nhiều độ ẩm tăng nên cảm giác oi bức rất khó chịu, đặc biệt là người rất dễ đổ mồ hôi. "Nếu phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào thời điểm từ 10 - 15 giờ thì như có kim chích vào da thịt", chị Bích than thở.

Chị Nguyễn Thùy Dương (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ sự bất ngờ vì cứ tưởng mưa nhiều như vậy thì nắng nóng không còn nữa, nhưng mấy ngày qua không khí ngột ngạt, oi bức quay lại, còn mưa đã giảm đáng kể. "Ở nhà cũng phải mở máy lạnh suốt ngày, mỗi khi bước ra khỏi phòng máy lạnh thì cảm giác nóng bức rất khó chịu", chị Dương chia sẻ.

Người dân các tỉnh khu vực ĐBSCL cũng cảm nhận tương tự khi nắng nóng gay gắt quay trở lại, cường độ nắng không thua kém hồi đầu tháng 5.

Anh Lê Văn Điền (ở TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) thở dài: "Hết nắng tới mưa, rồi lại nắng nóng. Thời tiết thay đổi liên tục khiến 2 đứa con của tôi thay phiên nhau bị cảm sốt suốt. Nhiều người trong gia đình tôi cũng thường xuyên mệt mỏi, khó chịu vì sự thay đổi đột ngột của khí hậu thời gian gần đây".

Thật vậy, nắng nóng đã bất ngờ quay lại. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Trong những ngày qua Nam bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Cụ thể, ngày 25.5, tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) nắng nóng lên tới 37,7 độ C; Cần Thơ 37 độ C; còn ở Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,9 độ C.

Đặc biệt, ngày 25.5, ở khu vực Nam bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C. Trong những ngày tiếp theo, cường độ nắng nóng có giảm nhẹ nhưng vẫn còn mức khá cao, cụ thể như Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36,8 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 36,4 độ C… Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C. Dự báo từ ngày 28.5, nắng nóng ở Nam bộ có xu hướng giảm dần. Đáng nói tại TP.HCM những ngày qua có thời điểm nhiệt độ đo được ngoài trời lên tới 40 độ C.

Thời tiết nhiều biến động

Giải thích về hiện tượng nắng nóng bất thường, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Hiện nay, Nam bộ đã bước vào mùa mưa, còn tình trạng nắng nóng mấy ngày qua do một số nguyên nhân. Đầu tiên, do rãnh thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén xuống phía nam. Trên tầng cao, áp cao (nóng) tây Thái Bình Dương có trục qua khu vực nam Trung bộ vẫn hoạt động ổn định. Điều này gây nên tình trạng nắng nóng xuất hiện trở lại trên khu vực Nam bộ. Bên cạnh đó, gió tây nam vẫn hoạt động ở tầng thấp và gây mưa ở một số nơi vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Do mưa làm cho độ ẩm trong không khí cao kết hợp với nắng mạnh gây nên cảm giác oi bức.

Trên khu vực Nam bộ trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía nam qua nam Biển Đông hoạt động suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía đông. Trong khi đó, trên các vùng biển Nam bộ, gió tây nam hoạt động tăng dần. Điều này khiến nắng nóng xu hướng giảm, mưa tiếp tục gia tăng. Thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác.

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, Nam bộ nhiều nơi đã vào mùa mưa được khoảng một tuần, có nơi đến 10 ngày. Do mới đầu mùa nên mưa còn ít do gió mùa tây nam hoạt động yếu. Hiện tại, gần Biển Đông đang có bão. Cơn bão này tuy chuyển hướng đi lên phía bắc, không vào Biển Đông, nhưng sự hoạt động của cơn bão này cũng giúp hút gió mùa tây nam khiến nó hoạt động mạnh lên.

Theo chuyên gia, một số mô hình dự báo cho thấy vào đầu tháng 6, trên Biển Đông có thể xuất hiện một cơn bão (khả năng trên 70%) là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông. Cơn bão có thể không đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa có thể có gió mạnh, sóng lớn rất nguy hiểm. Nếu có bão như dự đoán vào đầu tháng 6 tới sẽ tạo điều kiện để gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn và Nam bộ sẽ có mưa nhiều hơn, nhiệt độ tiếp tục giảm đáng kể.