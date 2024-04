Vì sao mùa mưa sắp đến mà nắng nóng ngày càng gay gắt và oi bức?

Cuối tuần này, nhiệt cảm ở TP.HCM sẽ lên tới 45 - 46 độ C?

Trong những ngày cuối tháng 4, để đối phó với nắng nóng kéo dài, chị Trần Thị Nga, ngụ Q.11 TP.HCM quyết định phải thay máy lạnh mới. "Căn hộ chung cư nhà tôi nằm ở hướng tây, hứng trọn cái nắng buổi chiều nên sau khi trời tắt nắng thì nóng vẫn kéo dài đến tối khuya. Máy lạnh cứ hạ nhiệt độ xuống mỗi ngày nhưng vẫn thấy nóng, có đêm bị mất ngủ. Thuê người đến làm vệ sinh thì được khuyên nên thay máy lạnh mới. Tôi nghĩ do đặc thù nhà mình nên chỉ có máy lạnh mới, công suất lớn mới đủ làm dịu cái nóng mùa nắng năm nay", chị Nga tâm sự.

Một số người dân phải thay máy lạnh mới để "chống nóng" N.T

Xhị Nguyễn Thùy Dương, ở Bình Thạnh thì cảm nhận một tuần nay, buổi trưa nắng nóng rất gay gắt còn sáng và chiều lại oi bức rất khó chịu. Đặc biệt ngày hôm sau dường như lại nóng hơn ngày hôm trước. "Tôi có theo dõi thông tin thời tiết thì thấy nhiệt độ ở thành phố thường 35 - 37 độ C nhưng cảm nhận nóng hơn như thế rất nhiều. Tham khảo trên ứng dụng điện thoại ngày 23.4, nhiệt độ cảm nhận đỉnh điểm 42 độ C, khá phù hợp với cảm nhận của mình. Tuy nhiên, dự báo đến cuối tuần này vào ngày 26 - 27.4, nhiệt độ cảm nhận đỉnh điểm lên đến 45 - 46 độ C thì thật khủng khiếp, không biết thực hư thế nào", chị Thùy Dương lo lắng.

Chuyên gia nói gì?

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cho biết: Trong thời gian qua, nắng nóng gay gắt kéo dài bao trùm khắp Nam bộ, khiến nước bốc hơi mạnh và độ ẩm trong không khí tăng. Đây là điều kiện cho quá trình hình thành mây khối (mây cumulus, nimbus) hay còn gọi là mây đối lưu hay mây giông. Khi hơi nước chuyển từ thể hơi sang thể lỏng thành các đám mây, sẽ tỏa ra lượng tiềm nhiệt (ẩn nhiệt) vào khí quyển. Đó là lý do nhiệt độ đo được trong lều khí tượng không quá cao nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế tăng cao.

Nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM có thể lên tới 46 độ C theo thông tin từ ứng dụng trên điện thoại thông minh Chụp màn hình

Thông thường, nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C. Riêgn TP.HCM, do mức độ đô thị hóa cao cũng như sử dụng nhiều các máy móc thiết bị sản xuất, sinh hoạt, giao thông; ngược lại mật độ cây xanh thấp nên nhiệt độ cảm nhận lúc bình thường cũng cao hơn các nơi khác. Vì vậy, nhiệt độ cảm nhận ở TP.HCM tăng vọt trong những ngày gần đây cũng như giai đoạn chuyển mùa sắp tới. Trong hai ngày qua, các trạm ngoài đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và cả Phú Quý (Bình Thuận) đã xuất hiện gió tây nam; cũng xuất hiện cả các trạm trên đất liền như: Rạch Giá, Cà Mau, Vũng Tàu… Tuy nhiên, hiện nay gió tây nam vẫn còn yếu và hoạt động ở tầng thấp.

"Đây là giai đoạn thời tiết có sự xáo trộn mạnh mẽ , nhất là sau 6 tháng mùa khô và trải qua thời kỳ 3 tháng nóng bức, dễ phát sinh các hiện tượng cực đoan như: giông, lốc xoáy, sét thậm chí mưa đá và chiều tối trong thời kỳ chuyển mùa và bắt đầu vào mùa mưa (từ nay đến tháng 5). Bên cạnh đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều người, nhất là các đối tượng nhạy cảm. Mọi người cần chú ý bảo vệ sức khỏe", bà Lan lưu ý.

Vẫn còn một đợt nóng tăng cường trước mùa mưa Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết thêm: Trên các mô hình dự báo có thể thấy thời điểm lúc 13 giờ ngày 28.4, áp thấp nóng Ấn Miến khống chế gần hết phía tây châu Á. Áp thấp này phát triển và mở rộng về phía đông đông bắc tương ứng với khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, khoảng 10 ngày giữa tháng 5 khi trên vịnh Bengal sẽ có một xoáy áp thấp, nó tạo điều kiện cho gió tây nam kéo từ vịnh này vào vịnh Thái Lan. Nhờ vậy ở Nam bộ gió tây nam mạnh thêm, bề dày của gió tây nam phát triển lên cao với lớp dày từ mặt đất lên cao 5.000 - 6.000m. Khi đó, từ Ấn Độ đến Campuchia, miền Nam của Thái Lan và Nam bộ của Việt Nam cũng sẽ có gió tây nam đầu mùa, mưa sẽ nhiều hơn và không khí bắt đầu giảm nóng.