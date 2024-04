Thành phố Cao Lãnh phát triển khang trang từng ngày

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, để TP.Cao Lãnh phát triển, tỉnh đã phê duyệt đề cương lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố.



Một góc đô thị TP.Cao Lãnh nhìn từ trên cao ẢNH: TRẦN NGỌC

Đến nay, hạ tầng giao thông, đô thị TP.Cao Lãnh ngày càng hoàn thiện, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường giao thông tạo không gian phát triển mới của TP.Cao Lãnh như: dự án đường Sở Tư Pháp kết nối đường Tân Việt Hòa, hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp (đoạn thuộc TP.Cao Lãnh), cầu Ngô Thời Nhậm, đường ĐT.846 và đường ĐT.856, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành tuyến đường tránh Quốc lộ 30 qua TP.Cao Lãnh. Hoàn thành Dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, giai đoạn 2; Dự án kè Hổ Cứ; hạ tầng phục vụ sản xuất vùng xoài xã Tịnh Thới; Dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực Tịnh Thới góp phần phòng, chống sạt lở bờ sông và làm đê bao bảo vệ các vùng dễ bị ngập, nâng vẻ mỹ quan dọc các sông của thành phố.

Cao Lãnh - thành phố trẻ đang phát triển ẢNH: TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án cũng đã và đang triển khai, tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố như: mở rộng đường Phạm Hữu Lầu từ nút giao thông Tân Việt Hòa đến đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn Văn Tre; cải tạo, chỉnh trang đô thị đoạn Kênh Cũ (P.11); mở rộng Khu dân cư P.4 - Hòa An... Ngoài ra, còn rất nhiều công trình khác được triển khai trên địa bàn, đã góp phần giúp cho các tiêu chuẩn đô thị của TP.Cao Lãnh tiếp tục được cải thiện, làm thay đổi và mở rộng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Từ các việc đầu tư hạ tầng giao thông, đường sá mở rộng góp phần cho bộ mặt đô thị của TP.Cao Lãnh dần mở rộng. Nhà cửa, quán xá, cơ sở kinh doanh được người dân đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm của người dân. Nếu như trước đây, khu vực đô thị của TP.Cao Lãnh chủ yếu chỉ các phường 1, 2, 3, 4, 6, Hòa Thuận, Mỹ Phú thì hiện nay đã dần nới rộng ra các xã Mỹ Trà, Mỹ Tân, Hòa An… Ngoài ra, còn phát triển thêm các xã lân cận thuộc H.Cao Lãnh như: An Bình, Nhị Mỹ. Sắp tới, khi các tuyến đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành, giao thông đến "thủ phủ" đất sen hồng sẽ càng thêm thuận lợi, chắc chắn TP.Cao Lãnh sẽ càng thêm phát triển.

Công trình mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, TP.Cao Lãnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Võ Phan Thành Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh cho biết: "TP.Cao Lãnh đang tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị để phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại II cũng như tiếp cận và hoàn thiện một số tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh như mục tiêu của thành phố đề ra. Thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư về giao thông; hoàn thiện hệ thống vỉa hè đô thị, hệ thống giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, để góp phần đưa diện mạo thành phố ngày càng hiện đại, khang trang hơn".