Nam bộ gần 38 độ C, ngày mai nắng nóng quay lại miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, lúc 13 giờ trưa 1.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ như Biên Hòa, Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) 37,7 độ C, Thủ Dầu Một (TP.HCM) và Mộc Hóa (Tây Ninh) cùng 36,6 độ, Nhà Bè (TP.HCM) 36,4 độ C.



Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Nam bộ, nhiều nơi gần 38 độ C

Ở khu vực miền Tây, nhiệt độ cao nhất tại Vĩnh Long là 36,1 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 35,9 độ C và Sóc Trăng (Cần Thơ) 35,8 độ C…

Dự báo từ ngày 2.5, nắng nóng quay trở lại với các tỉnh miền Trung. Cụ thể, từ Nghệ An đến Huế và miền Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Ngày 3.5, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C; riêng vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai 2.5

Trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước; riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5. Số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Gió mùa tây nam ở phía nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và giông gia tăng ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Do đó, mùa mưa tại 2 khu vực này xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm.