Nam bộ gần 38 độ C, ngày mai nắng nóng quay lại miền Trung

Chí Nhân
Chí Nhân
01/05/2026 15:04 GMT+7

Trưa nay (1.5), Nam bộ nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt gần 38 độ C. Riêng các tỉnh thành miền Trung, ngày mai mức nhiệt cao nhất có nơi vượt 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, lúc 13 giờ trưa 1.5, khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ như Biên Hòa, Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) 37,7 độ C, Thủ Dầu Một (TP.HCM) và Mộc Hóa (Tây Ninh) cùng 36,6 độ, Nhà Bè (TP.HCM) 36,4 độ C.

Nam bộ gần 38 độ C, ngày mai nắng nóng quay lại miền Trung- Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Nam bộ, nhiều nơi gần 38 độ C

NGUỒN: NCHMF

Ở khu vực miền Tây, nhiệt độ cao nhất tại Vĩnh Long là 36,1 độ C, Mỹ Tho (Đồng Tháp) 35,9 độ C và Sóc Trăng (Cần Thơ) 35,8 độ C…

Dự báo từ ngày 2.5, nắng nóng quay trở lại với các tỉnh miền Trung. Cụ thể, từ Nghệ An đến Huế và miền Đông Nam bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Ngày 3.5, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C; riêng vùng núi phía tây khu vực từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Nam bộ gần 38 độ C, ngày mai nắng nóng quay lại miền Trung- Ảnh 2.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai 2.5

NGUỒN: NCHMF

Trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước; riêng khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5. Số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Gió mùa tây nam ở phía nam có khả năng hoạt động từ khoảng nửa cuối tháng 5, gây mưa rào và giông gia tăng ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Do đó, mùa mưa tại 2 khu vực này xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm.

TP.HCM nắng nóng kéo dài cả tháng, mùa mưa đến muộn

TP.HCM nắng nóng kéo dài cả tháng, mùa mưa đến muộn

Cả tháng 4, TP.HCM phổ biến không mưa, nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Trong 10 ngày đầu tháng 5, nhiệt độ có xu hướng giảm so với tháng 4 nhưng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
