Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ nắng nóng kỷ lục

Hôm nay 1.5 là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa khô khiến loạt trạm quan trắc khí tượng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong mùa khô năm nay. Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, tại trạm Biên Hòa (Đồng Nai) mức nhiệt cao nhất lên tới 38,9 độ, so với mức nhiệt cao nhất tháng 4 là 38 độ C.



Tại TP.HCM, nắng nóng cũng có xu hướng gay gắt hơn khi mức nhiệt độ tại Thủ Dầu Một là 37,5 độ C và Nhà Bè 37,1 độ C. Trước đó, nhiệt độ cao nhất tháng 4 ở Tân Sơn Hòa là 37 độ C.

Tại khu vực miền Tây, nhiều nơi cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong mùa khô năm nay như: Mộc Hóa (Tây Ninh) 37,2 độ C, Vĩnh Long 37 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo trong ngày mai 2.5, miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Ngày 3.5, nắng nóng có xu hướng dịu bớt và xảy ra cục bộ vài nơi ở miền Đông với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Cùng lúc với nắng nóng và trưa chiều, nhiễu động trên cao có xu hướng hoạt động tốt hơn có khả năng gây mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Hiện tại, gió tây nam vẫn chưa xuất hiện nên mùa mưa ở Nam bộ có khả năng muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 tuần.