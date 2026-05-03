Sau trận mưa trắng trời, Nam bộ lại nắng chói chang, mùa mưa khi nào bắt đầu?

Chiều qua, lần đầu tiên trong mùa khô năm nay xuất hiện trận mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM. Trận mưa trắng trời trên 50 mm khiến nhiều tuyến đường ngập chìm trong biển bước, đặc biệt ở khu vực Thủ Đức cũ. Mưa lớn cũng xuất hiện ở nhiều nơi thuộc tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh…



Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng; chiều tối có mưa giông ẢNH: M.Đ

Hôm nay (3.5), TP.HCM và Nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Khu vực trung tâm TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ C; các khu vực khác 32 - 33 độ C. Trận mưa hôm qua khiến độ ẩm không khí gia tăng nên không khí càng oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khu vực Nam bộ trong ngày 3.5, tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như các trạm: Tây Ninh (Tây Ninh) 36,5 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36,2 độ C, Châu Đốc (An Giang) 36,4 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Đến ngày 4.5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam bộ kết thúc. Tuy nhiên, mùa mưa ở Nam bộ vẫn chưa bắt đầu và NCHMF cũng xác nhận năm nay mùa mưa đến muộn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn phân tích: Hiện tại, Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió đông nam và trận mưa lớn chiều qua do nhiễu động gió đông trên cao. Nhiễu động này vẫn duy trì hoạt động gây mưa giông trên khu vực trong một vài ngày tới. Do vậy, về bản chất là mưa trái mùa nhưng nếu xét ở góc độ thời gian là giai đoạn giao mùa thì cũng có thể xem là mưa chuyển mùa.

Giai đoạn này, do chênh lệch nhiệt độ giữa các khối không khí nên rất dễ sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, sét, lốc xoáy, mưa lớn cục bộ và mưa đá, còn ở vùng đồng bằng và ven biển dễ xuất hiện vòi rồng. Các hiện tượng này gây tình trạng cây cối và hoa màu ngã đổ, sập nhà và các công trình xây dựng… Vì thế, người dân cần hết sức chú ý phòng tránh các thiệt hại về người và tài sản.

Bà Lan cho biết, mùa mưa ở Nam bộ xuất hiện khi có gió tây nam hoạt động ổn định từ tầng thấp lên cao 5.000 - 6.000 m; trở thành gió mùa tây nam. Đây là yếu tố quyết định sự xuất hiện mùa mưa ở Nam bộ. Các mô hình dự báo nhận định gió tây nam (đầu mùa) sẽ xuất hiện khoảng ngày 15.5, sau đó phát triển mạnh dần và ổn định. Như vậy, về cơ bản mùa mưa ở Nam bộ sẽ bắt đầu phổ biến từ nửa cuối tháng 5 về sau. "So với thông thường các năm, mùa mưa năm nay phổ biến muộn hơn từ 5 - 10 ngày", bà Lan nhận xét.