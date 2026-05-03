Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Sau trận mưa trắng trời, Nam bộ lại nắng chói chang, mùa mưa khi nào bắt đầu?

Chí Nhân
Chí Nhân
03/05/2026 11:03 GMT+7

Sau trận mưa trắng trời chiều qua, hôm nay (3.5), TP.HCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng chói chang. Nắng nóng bao giờ kết thúc và mùa mưa khi nào mới thực sự bắt đầu?

Chiều qua, lần đầu tiên trong mùa khô năm nay xuất hiện trận mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM. Trận mưa trắng trời trên 50 mm khiến nhiều tuyến đường ngập chìm trong biển bước, đặc biệt ở khu vực Thủ Đức cũ. Mưa lớn cũng xuất hiện ở nhiều nơi thuộc tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh…

Sau trận mưa trắng trời, Nam bộ lại nắng chói chang, mùa mưa khi nào bắt đầu?- Ảnh 1.

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng; chiều tối có mưa giông

ẢNH: M.Đ

Hôm nay (3.5), TP.HCM và Nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Khu vực trung tâm TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 35 độ C; các khu vực khác 32 - 33 độ C. Trận mưa hôm qua khiến độ ẩm không khí gia tăng nên không khí càng oi bức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khu vực Nam bộ trong ngày 3.5, tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như các trạm: Tây Ninh (Tây Ninh) 36,5 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36,2 độ C, Châu Đốc (An Giang) 36,4 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. 

Đến ngày 4.5, nắng nóng diện rộng ở khu vực Nam bộ kết thúc. Tuy nhiên, mùa mưa ở Nam bộ vẫn chưa bắt đầu và NCHMF cũng xác nhận năm nay mùa mưa đến muộn.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn phân tích: Hiện tại, Nam bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió đông nam và trận mưa lớn chiều qua do nhiễu động gió đông trên cao. Nhiễu động này vẫn duy trì hoạt động gây mưa giông trên khu vực trong một vài ngày tới. Do vậy, về bản chất là mưa trái mùa nhưng nếu xét ở góc độ thời gian là giai đoạn giao mùa thì cũng có thể xem là mưa chuyển mùa.

Giai đoạn này, do chênh lệch nhiệt độ giữa các khối không khí nên rất dễ sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, sét, lốc xoáy, mưa lớn cục bộ và mưa đá, còn ở vùng đồng bằng và ven biển dễ xuất hiện vòi rồng. Các hiện tượng này gây tình trạng cây cối và hoa màu ngã đổ, sập nhà và các công trình xây dựng… Vì thế, người dân cần hết sức chú ý phòng tránh các thiệt hại về người và tài sản.

Bà Lan cho biết, mùa mưa ở Nam bộ xuất hiện khi có gió tây nam hoạt động ổn định từ tầng thấp lên cao 5.000 - 6.000 m; trở thành gió mùa tây nam. Đây là yếu tố quyết định sự xuất hiện mùa mưa ở Nam bộ. Các mô hình dự báo nhận định gió tây nam (đầu mùa) sẽ xuất hiện khoảng ngày 15.5, sau đó phát triển mạnh dần và ổn định. Như vậy, về cơ bản mùa mưa ở Nam bộ sẽ bắt đầu phổ biến từ nửa cuối tháng 5 về sau. "So với thông thường các năm, mùa mưa năm nay phổ biến muộn hơn từ 5 - 10 ngày", bà Lan nhận xét.

Tin liên quan

TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa

TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa

Sau trận mưa đầu giờ chiều, đến khoảng 16 giờ chiều nay ngày 2.5, một đợt mây giông mới lại phát triển gây mưa trắng trời ở khu vực trung tâm TP.HCM. Mưa to xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ cảnh báo giông lốc, sét, mưa đá.

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ nắng nóng kỷ lục

Khám phá thêm chủ đề

mưa trắng trời mưa lớn nắng nóng mùa mưa ở Nam bộ TP.HCM mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận