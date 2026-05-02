Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa

Chí Nhân
02/05/2026 16:49 GMT+7

Sau trận mưa đầu giờ chiều, đến khoảng 16 giờ chiều nay ngày 2.5, một đợt mây giông mới lại phát triển gây mưa trắng trời ở khu vực trung tâm TP.HCM. Mưa to xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ cảnh báo giông lốc, sét, mưa đá.

Nếu đầu giờ chiều, nhiều khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa giông nhẹ khiến thời tiết càng thêm oi bức, khó chịu thì khoảng 15 giờ 30 đến 16 giờ, một đợt mây giông mới đậm đặc khiến bầu trời tối đen và đợt mưa thứ 2 trong ngày xuất hiện. Trận mưa lớn, nhiều nơi mư trắng trời đã mang tới không khí mát rượi sau nhiều ngày nắng đổ lửa. Những khu vực có mưa lớn như Hàng Xanh, Gò Vấp, Phú Thọ, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức… 

Khu vực phường Sài Gòn - trung tâm TP.HCM mưa lớn giải nhiệt

Khu vực phường Sài Gòn - trung tâm TP.HCM mưa lớn giải nhiệt

ẢNH: M.Đ

Tại khu vực Gò Vấp mưa lớn giúp nhiệt độ giảm đáng kể

Tại khu vực Gò Vấp mưa lớn giúp nhiệt độ giảm đáng kể

ẢNH: C.N

Khu vực ngã 5 Chuồng Chó (Gò Vấp) lượng mưa lớn giúp không khí mát rượi rất dễ chịu

Khu vực ngã 5 Chuồng Chó (Gò Vấp) lượng mưa lớn giúp không khí mát rượi rất dễ chịu

ẢNH: C.N

Nhiều người dân tranh thủ tận hưởng không khí mát rượi

Nhiều người dân tranh thủ tận hưởng không khí mát rượi

ẢNH: C.N

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo mưa có khả năng xuất hiện ở các phường xã như: Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Phường Phú Mỹ, Bình Lợi…; ở khu vực phía bắc thành phố, mưa xuất hiện ở Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Ngãi Giao, Kim Long, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Thạnh An, Phường Đông Hòa, Bình Dương…, lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa - Ảnh 5.
TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa - Ảnh 6.
TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa - Ảnh 7.

Mưa giông sau những ngày nắng nóng thường kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá... người dân cần chú ý phòng tránh

Nguyên nhân mưa do nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo đợt mưa còn kéo dài trong một vài ngày tới. Giai đoạn này, vẫn còn nắng nóng nên khi mưa giông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Trên các vùng biển ở khu vực Biển Đông và Biển Tây ở miền Tây có khả năng xuất hiện vòi rồng.

Ngoài ra, ở nhiều khu vực tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang... cũng có mưa giông giải nhiệt.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận