TP.HCM mưa trắng trời sau nhiều ngày nắng đổ lửa

Nếu đầu giờ chiều, nhiều khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa giông nhẹ khiến thời tiết càng thêm oi bức, khó chịu thì khoảng 15 giờ 30 đến 16 giờ, một đợt mây giông mới đậm đặc khiến bầu trời tối đen và đợt mưa thứ 2 trong ngày xuất hiện. Trận mưa lớn, nhiều nơi mư trắng trời đã mang tới không khí mát rượi sau nhiều ngày nắng đổ lửa. Những khu vực có mưa lớn như Hàng Xanh, Gò Vấp, Phú Thọ, Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức…



Khu vực phường Sài Gòn - trung tâm TP.HCM mưa lớn giải nhiệt ẢNH: M.Đ

Tại khu vực Gò Vấp mưa lớn giúp nhiệt độ giảm đáng kể ẢNH: C.N

Khu vực ngã 5 Chuồng Chó (Gò Vấp) lượng mưa lớn giúp không khí mát rượi rất dễ chịu ẢNH: C.N

Nhiều người dân tranh thủ tận hưởng không khí mát rượi ẢNH: C.N

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo mưa có khả năng xuất hiện ở các phường xã như: Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Phường Phú Mỹ, Bình Lợi…; ở khu vực phía bắc thành phố, mưa xuất hiện ở Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Ngãi Giao, Kim Long, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Thạnh An, Phường Đông Hòa, Bình Dương…, lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa giông sau những ngày nắng nóng thường kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá... người dân cần chú ý phòng tránh

Nguyên nhân mưa do nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo đợt mưa còn kéo dài trong một vài ngày tới. Giai đoạn này, vẫn còn nắng nóng nên khi mưa giông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Trên các vùng biển ở khu vực Biển Đông và Biển Tây ở miền Tây có khả năng xuất hiện vòi rồng.

Ngoài ra, ở nhiều khu vực tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang... cũng có mưa giông giải nhiệt.