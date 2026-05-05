Chiều nay, TP.HCM nhiều nơi mưa lớn như trút nước

Sau một ngày nắng nóng gay gắt, chiều nay mây giông phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và nhiều nơi khác ở Nam bộ. Ở khu vực phía bắc TP.HCM, nhiều người dân ở các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một… cho biết, khoảng 16 giờ một trận mưa lớn như trút nước khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Anh Đ.C.Sơn, người dân phường Phú Lợi cho biết mưa lớn gây ngập đường, lại đúng vào thời điểm tan ca, tan trường nên gây tắc đường, khiến các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều xe gắn máy chết máy không thể di chuyển. Các tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, Lê Hồng Phong, Phú Lợi nước dâng nhanh, nhiều người không kịp trở tay để chọn hướng di chuyển khác. Anh cho rằng đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, ở khu vực trung tâm thành phố cũng ghi nhận mưa lớn trắng trời ở các phường Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng…

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, chiều nay mây giông phát triển mạnh gây mưa kèm theo giông, sét trên diện rộng ở TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 12 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa giông ở nhiều khu vực; các phường/xã có khả năng mưa cao như: Bình Tiên, Chánh Hưng, Phú Định, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Tân Đông Hiệp, An Phú, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Phú An, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bình Chánh, Bình Hưng, Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… Mưa giông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Trên khu vực Nam bộ, mưa giông cũng xuất hiện diện rộng ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang… Nguyên nhân mưa do nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt trên khu vực, dự báo còn tồn tại và tiếp tục gây mưa trong một vài ngày tới.