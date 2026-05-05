Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Chiều nay, TP.HCM nhiều nơi mưa lớn như trút nước

Chí Nhân
Chí Nhân
05/05/2026 18:06 GMT+7

Chiều nay (5.5), nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn như trút nước. Cảnh báo có nơi mưa lớn trên 80 mm; trong mưa giông cần đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau một ngày nắng nóng gay gắt, chiều nay mây giông phát triển mạnh trên địa bàn TP.HCM và nhiều nơi khác ở Nam bộ. Ở khu vực phía bắc TP.HCM, nhiều người dân ở các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một… cho biết, khoảng 16 giờ một trận mưa lớn như trút nước khiến việc đi lại gặp khó khăn. 

Chiều nay, TP.HCM nhiều nơi mưa lớn như trút nước- Ảnh 1.

Mưa lớn như trút nước giúp giải nhiệt cho Nam bộ sau nhiều ngày nắng nóng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Anh Đ.C.Sơn, người dân phường Phú Lợi cho biết mưa lớn gây ngập đường, lại đúng vào thời điểm tan ca, tan trường nên gây tắc đường, khiến các phương tiện đi lại khó khăn, nhiều xe gắn máy chết máy không thể di chuyển. Các tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, Lê Hồng Phong, Phú Lợi nước dâng nhanh, nhiều người không kịp trở tay để chọn hướng di chuyển khác. Anh cho rằng đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, ở khu vực trung tâm thành phố cũng ghi nhận mưa lớn trắng trời ở các phường Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng…

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, chiều nay mây giông phát triển mạnh gây mưa kèm theo giông, sét trên diện rộng ở TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 12 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa giông ở nhiều khu vực; các phường/xã có khả năng mưa cao như: Bình Tiên, Chánh Hưng, Phú Định, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Tân Đông Hiệp, An Phú, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Phú An, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bình Chánh, Bình Hưng, Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Xuân Thới Sơn, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… Mưa giông tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Trên khu vực Nam bộ, mưa giông cũng xuất hiện diện rộng ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang… Nguyên nhân mưa do nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt trên khu vực, dự báo còn tồn tại và tiếp tục gây mưa trong một vài ngày tới.

Tin liên quan

Nam bộ sắp vào mùa mưa, miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng

Nam bộ sắp vào mùa mưa, miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng

Nam bộ chuẩn bị bước vào mùa mưa nên nắng nóng có xu hướng giảm dần, mưa giông phát triển mạnh. Trong khi đó, ở các khu vực miền Bắc và Trung nắng nóng quay trở lại, gay gắt hơn tháng 4.

Sau trận mưa trắng trời, Nam bộ lại nắng chói chang, mùa mưa khi nào bắt đầu?

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn mưa lớn như trút nước TP.HCM mưa nam bộ mưa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận