Nam bộ sắp vào mùa mưa, miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng

Nam bộ đón "mưa vàng" giải nhiệt, cảnh báo giông sét

Trong suốt tháng 4, trên toàn khu vực Nam bộ phổ biến nắng nóng kéo dài, mưa trái mùa không xuất hiện như dự báo khiến thời tiết rất khó chịu vì khô hanh. Đến ngày đầu tiên của tháng 5, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Người dân TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung đều than "nắng nóng như đổ lửa" bởi mức nhiệt độ cao kỷ lục trong mùa khô năm nay. Cụ thể, ở TP.HCM, nhiệt độ đo được tại Thủ Dầu Một là 37,5 độ C và Nhà Bè là 37,1 độ C; trước đó nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 ở Tân Sơn Hòa là 37 độ C. Còn tại trạm Biên Hòa (Đồng Nai) mức nhiệt cao nhất lên tới 38,9 độ C, cao hơn mức nhiệt cao nhất tháng 4 là 38 độ C. Tại khu vực miền Tây, nhiều nơi cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt như Mộc Hóa (Tây Ninh) 37,2 độ C, Vĩnh Long 37 độ C.

Nam bộ đón 2 đợt “mưa vàng” giải nhiệt trong tuần tới Ảnh: M.Đ

Đến ngày 2.5, "mưa vàng" giải nhiệt cuối cùng cũng đã xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Nhiều khu vực hứng lượng mưa rất lớn, có nơi vượt 50 mm. Tại một số tuyến đường ở khu vực Thủ Đức cũ (TP.HCM) như Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân... còn xảy ra ngập nặng. Theo Công ty thoát nước đô thị TP.HCM, có tổng cộng 11 điểm ngập cục bộ, hầu hết đều nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức trước đây. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, cụ thể như lượng mưa tại trạm Dương Văn Cam đạt 58,4 mm và trạm Nguyễn Xiển đạt 52,9 mm. Nhiều nơi nước ngập sâu, giao thông khó khăn.

Trong hôm qua 3.5, mưa tiếp tục xuất hiện một số nơi ở TP.HCM và miền Đông, đồng thời mở rộng sang nhiều tỉnh thành miền Tây Nam bộ. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa còn kéo dài một vài ngày tới do nhiễu động gió trên cao. Nhiễu động này tồn tại nhờ rãnh áp thấp có trục từ 3 - 6 độ vĩ bắc, gần Nam bộ. Đến khoảng ngày 5 - 6.5, rãnh áp thấp này tiếp tục nâng trục lên phía bắc khoảng 4 - 7 độ, gần với Nam bộ hơn. Do vậy, mưa hoạt động mạnh hơn, mưa giông chuyển mùa cũng xuất hiện nhiều hơn.

Tựu trung, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, thời tiết Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng trong tuần này phổ biến trưa chiều trời nắng nóng, đến chiều tối có mưa giông kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Thời tiết biến đổi nhanh và liên tục giữa trạng thái nắng nóng và mưa giông nên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức chú ý phòng tránh các rủi ro đến sức khỏe và tài sản. Tại TP.HCM, mây giông phát triển nhiều, nắng nóng bớt gay gắt nên nhiệt độ có xu hướng giảm xuống, mức cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

Nắng nóng quay lại miền Bắc và miền Trung

Ngược lại với Nam bộ, miền Bắc đã trải qua kỳ nghỉ lễ với thời tiết mát mẻ. Từ chiều 2.5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía bắc đón trận mưa lớn, kéo dài đến đêm. Sáng qua (3.5), ở khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, có nơi trên 50 mm như trạm Bắc Giang (Bắc Ninh) 96,3 mm, Xuân Đỉnh (Hà Nội) 66,4 mm, Phú Cường (Thái Nguyên) 58,4 mm… Đặc biệt ở nhiều địa phương đã xuất hiện mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng. Theo Bộ NN-MT, trong 3 ngày đầu tháng 5 có 919 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Điện Biên 767 ha, Thái Nguyên 152 ha). Ngoài ra, tại Thái Nguyên ghi nhận 6 trường học bị tốc mái; 12 cột điện bị gãy, đổ gây mất điện cục bộ.

Mùa hè năm nay ở miền Trung được dự báo sẽ có nắng nóng gay gắt Ảnh: Lê Hoài Nhân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần đầu trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết ở các khu vực tương đối dễ chịu. Đến chiều 3.5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc Bắc bộ gây mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 24 - 27 độ C. Khu vực duyên hải nam Trung bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khoảng từ ngày 8 - 9.5, có một đợt lạnh mới xuất hiện gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Với các tỉnh miền Bắc, đây là giai đoạn chuyển từ xuân sang hè. Giai đoạn này là sự tranh chấp giữa các khối khí nóng ở phía tây lấn sang và không khí lạnh ở phía bắc tràn xuống. Mỗi khi xuất hiện sự xung đột này có thể gây nên các hiện tượng cực đoan như mưa đá, giông sét, lốc xoáy. Dự báo trong tháng 5 và thời gian tới, giông lốc, mưa đá còn có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với tháng 4.

Về trung và dài hạn, với khả năng cao El Nino sẽ xuất hiện khiến mùa hè ở miền Bắc và miền Trung có nắng nóng rất gay gắt. Từ tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế.