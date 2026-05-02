Mưa lớn ở TP.HCM: Nhiều tuyến đường ngập sâu đến 1 m, kéo dài 2 tiếng

Khoảng 15 giờ hôm nay 2.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ngập nước nặng như: Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình), Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam (phường Thủ Đức)…

Tại khu vực phường Hiệp Bình, các con đường như: Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân... chìm trong biển nước. Nước ngập sâu, chảy cuồn cuộn như thác đổ khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Ở giao lộ Tô Ngọc Vân – Linh Đông, nước ngập lên đến yên xe máy (khoảng 1 m) và chảy cuồn cuộn đổ thẳng vào đường Linh Đông. Các phương tiện đến đây đều phải dừng lại, không dám di chuyển vì nước chảy xiết, giao thông hỗn loạn vì nước ngập.

Chiều 2.5, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM làm nhiều đường ngập sâu ẢNH: NI NA

Cơn mưa vàng giải nhiệt sau thời gian nắng nóng kéo dài ở TP.HCM ẢNH: NI NA

Các tuyến đường như Linh Đông, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành ngập sâu sau cơn mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập sâu tại đường Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình) khiến người đi xe máy rất khó khăn khi di chuyển ẢNH: PHẠM HỮU

Trên đường Linh Đông, đoạn nước ngập kéo dài khoảng hơn 500 m từ giao lộ Linh Đông - Tô Ngọc Vân đến đường Lý Tế Xuyên. Theo người dân, khoảng 15 phút sau cơn mưa lớn, đường bắt đầu bị ngập sâu. Người dân ở 2 bên đường phải dùng tấm ngăn nước, đắp đê chống nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên nhiều ngôi nhà bị nước tràn vào, gây ngập nặng. Thời gian ngập tại đây cũng kéo dài từ khoảng 15 - 17 giờ vẫn chưa hết ngập.

Khu vực đường Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam cũng bị ngập sâu trong cơn mưa lớn. Sau khoảng thời gian nước ở đây đã rút bớt, tuy nhiên tại các hẻm nhánh nước vẫn còn nước ngập và kéo dài tới chiều tối. Ghi nhận tại hẻm 91 đường Dương Văn Cam, người dân cho biết chỉ sau 15 phút mưa lớn, nước đã dâng cao nửa mét và sau 20 phút lên đến 1 m.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (67 tuổi, phường Tam Bình) sống ở đây hơn 25 năm. Ông cho biết tình trạng đường ngập đều xảy ra mỗi khi mưa lớn. "Chỉ cần mưa lớn tầm 30 phút là nước bắt đầu dâng lên rồi. Thành ra tôi phải chuẩn bị sẵn tấm chắn trước cửa", ông nói.

Theo ông Dũng, những năm trước khi chưa có kinh nghiệm, gia đình từng chịu thiệt hại vì mưa lớn, nước tràn vào nhà. "Hồi đó chưa làm tấm chắn, nước tràn vô nhà hết, đồ đạc, hàng hóa buôn bán hư hỏng sạch", ông Dũng kể.

Tại đường Linh Đông, có nơi nước ngập gần 1 m, kéo dài đến hơn 17 giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Ô tô, xe máy chìm trong biển nước vào chiều nay ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Nguyễn Tiến Dũng (67 tuổi, phường Tam Bình) cho biết tình trạng đường ngập đều xảy ra mỗi khi mưa lớn ẢNH: NI NA

Ông Bùi Hoàng Sơn (53 tuổi) ra miệng cống trước nhà, kiên nhẫn móc từng mảng rác bịt kín. “Cống mà nghẹt là nước không rút được, ngập càng nhanh. Thấy nước dâng là tôi ra để móc cống liền”, ông Sơn nói. ẢNH: NI NA

Tại hẻm 91 đường Dương Văn Cam, nước ngập sâu kéo dài từ khoảng 15 giờ đến hơn 17 giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Phùng Thị Hằng (hẻm 91, đường Dương Văn Cam) cho biết sau cơn mưa lớn ở TP.HCM hôm nay, nước ngập tràn vào nhà đến nửa mét. Chị phải dùng bao cát để chắn nước nhưng không thành ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, bà Vũ Thị Kim Long (hẻm 91, đường Dương Văn Cam) cho biết nước ngập ở đây rất nhanh khiến bà trở tay không kịp ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Hoàng Thị Đức (51 tuổi) buôn bán đồ ăn, khi mưa xuống, đã cùng chồng nhanh chóng quét nước để tránh nước tràn vào khu vực buôn bán ẢNH: NI NA



