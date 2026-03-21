3 hộ xả thải, cả hẻm ở TP.HCM ngập nước hôi gây bức xúc

Nước thải tràn ngập hẻm 306/38 Vườn Lài khiến đường sá nhếch nhác, hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của hơn 10 hộ dân tại phường An Phú Đông, TP.HCM.



Nước thải tràn ra đường, bốc mùi

Tại hẻm 306/38 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, tình trạng nước thải tràn ngập hẻm đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương suốt nhiều tháng qua. Nước thải sinh hoạt từ một số hộ xả trực tiếp hoặc từ hố ga tràn ra mặt đường, gây ngập úng, hôi thối, bốc mùi khó chịu, làm hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại cũng như môi trường sống.

Nước thải tràn ra trên đường gây ô nhiễm, hôi thối ẢNH: TRẦN KHA

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (34 tuổi) cho biết, trước đây hẻm sạch đẹp sau khi được sửa chữa, nước thải của các hộ dân đều thoát ra mương rạch phía sau theo hệ thống hiện hữu (dọc theo hẻm trước nhà dân thì chưa có hệ thống cống thoát nước). Tuy nhiên, từ tháng 10.2025, sau khi 2 hộ dân xây dựng nhà mới và hoàn thiện sử dụng, nước thải bắt đầu xả ra đường. Người dân phát hiện họ đặt ống chờ ra phía trước thay vì sử dụng đường thoát cũ, dẫn đến xả trực tiếp. Dù đã phản ánh và báo khu phố, các hộ này vẫn tự đào đường lắp cống tạm, nhưng đường cống đặt thấp so với mặt đường hẻm lớn nên nước trào ngược, xì lên mặt đường gây ô nhiễm kéo dài nhiều tháng.

"Đường hẻm chung, trẻ con, người già đi lại khó khăn, mùi hôi như ốc chết. Chúng tôi đã gửi đơn lên UBND phường ngày 8.12.2025, hẹn giải quyết, xử lý trong 30 ngày. Tuy nhiên, 2i cuộc họp sau đó cũng không giải quyết vi phạm, mà đề xuất xã hội hóa hẻm với kinh phí 178 triệu đồng (chưa thuế), mỗi hộ khoảng 10 triệu. Hơn 10 hộ dân phản đối vì họ không gây ra vấn đề ô nhiễm, đường thoát sau vẫn dùng được", chị Hồng bức xúc.

Theo người dân, đường cống đặt thấp so với mặt bằng hẻm lớn và dốc ngược nên nước trào ngược, xì lên mặt đường gây ô nhiễm kéo dài nhiều tháng ẢNH: TRẦN KHA

Ông Đoàn Sơn Ngọc (55 tuổi) và Nguyễn Tấn Hùng (50 tuổi, ở hẻm 306/38) cũng xác nhận tình trạng tương tự. Họ cho biết trước đây toàn hẻm thoát nước tự nhiên hoặc qua mương phía sau, không có ngập úng. Từ khi ba hộ xả ra đường, nước đọng gây ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh, trẻ em và người dân đi lại rất nguy hiểm. Người dân đã trao đổi, góp ý nhưng 3 hộ này "đóng cửa im lặng".

Chúng tôi cũng khổ vì không có đường thoát nước

PV Báo Thanh Niên đã trao đổi với 2 trong 3 hộ tại hẻm bị người dân phản ánh. Chị V.T.H (chủ một hộ) cho biết mới mua đất xây nhà, hoàn thiện và về ở vài tháng. Trước đây khu đất nhà chị ở và phía sau là nơi nhiều hộ xả thải tự nhiên. Khi xây nhà, phía sau không còn đường thoát (bị lấp), thợ phải làm nhiều hố ga trong sân. Ban đầu, gia đình có đấu nối tạm đường thoát nước với hộ kế bên (nhà anh N.H.T) ra phía trước với chi phí chia sẻ, nhưng sau phát sinh xì nước, gia đình đã khắc phục. Chị V.T.H khẳng định hiện gia đình không xả nước thải trực tiếp ra đường.

Chị Nguyễn Thị Thu Hồng phản ánh nước thải tràn ra mặt đường gây ô nhiễm ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, anh N.H.T (ở hẻm 306/38) - 1 trong 3 hộ nói trên - giải thích theo quy định mới, nhà xây phải đưa ống thoát ra phía trước (riêng đường thoát nước hiện hữu phía sau nhà anh bị lấp, không thoát được). Ba hộ này đã xin phép và bỏ công tự đấu nối tạm đường ống thoát nước thải vào chung đường ống dẫn nước ra hố ga của hộ đầu hẻm.

Tuy nhiên, theo anh T., hiện tại khu vực hẻm lớn 306 (đoạn qua khu hẻm 306/38) cũng chưa có hệ thống cống thoát nước đấu nối ra các hệ thống cống lớn.

Chúng tôi đặt câu hỏi, tuyến hẻm lớn 306 chưa có hệ thống cống, nước thải thoát ra đây chỉ xuống hố ga rồi nằm đó. Khi nước đầy có theo đường ống dẫn chảy ngược xuống các điểm thấp trong hẻm không? Trước câu hỏi này, người trong các hộ bị phản ánh cho hay, cũng rất khổ sở vì đường không có cống thoát nước từ đó mà làm ảnh hưởng "tình làng nghĩa xóm".

Cũng theo anh T., chính quyền họp dân 2 lần, đề xuất xã hội hóa làm đường nhưng dân tại hẻm 306 chưa đồng ý.

Nước đọng cũng làm cho mặt đường hẻm nhanh xuống cấp, hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Đại diện UBND phường An Phú Đông cho biết đã nắm thông tin từ đơn phản ánh của người dân và sẽ kiểm tra, thông tin lại sau. Tình trạng nước thải tràn ngập hẻm 306/38 Vườn Lài không chỉ ảnh hưởng môi trường mà còn tiềm ẩn mâu thuẫn, ảnh hưởng an ninh trật tự khu dân cư. Người dân mong chính quyền sớm có giải pháp dứt điểm, hỗ trợ làm cống thoát nước cho hẻm, tránh ô nhiễm kéo dài. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật tình hình.