Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nước thải đen ngòm, ô nhiễm lén lút xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây

Bắc Bình
Bắc Bình
22/01/2026 13:03 GMT+7

Lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện một công ty tiếp nhận trái phép hàng ngàn tấn chất thải vỏ xoài, ủ đống bốc mùi hôi thối nồng nặc rồi xả nước thải đen ngòm ra sông Vàm Cỏ Tây.

Ngày 22.1, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty T.A (đóng tại P.Long An, TP.Tây Ninh).

Nước thải đen ngòm xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây , ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra tại Công ty T.A

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, ngày 14.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Công ty T.A.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 600 - 800 tấn vỏ và hạt xoài đang trong quá trình phân hủy, chất đống lộ thiên bên trong nhà xưởng. Khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh.

Quá trình trinh sát và kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ nước thải rỉ ra từ quá trình phân hủy vỏ xoài không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào. Lượng nước thải đen ngòm, ô nhiễm này được doanh nghiệp lén lút xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây, trực tiếp "bức tử" nguồn nước tại đây.

Làm việc với đoàn kiểm tra, người đại diện pháp luật của công ty không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Nước thải đen ngòm xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây , ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 2.

Dù không có chức năng thu gom, xử lý rác thải nhưng Công ty Thới An đã nhập từ Đồng Tháp hơn 8.794 tấn rác xoài

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Công ty T.A không có chức năng xử lý môi trường. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, công ty đã ký kết và tiếp nhận chất thải từ một công ty ở P.Sa Đéc (Đồng Tháp) đem về tự phân loại, phối trộn và ủ làm mùn hữu cơ.

Sổ sách ghi chép thể hiện, chỉ trong hơn 1 năm (từ ngày 26.12.2024 đến ngày 14.1.2026), Công ty T.A đã nhận tổng cộng 8.794 tấn chất thải từ Đồng Tháp về Tây Ninh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 3,3 tỉ đồng.

Nước thải đen ngòm xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây , ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh 3.

Công ty T.A xả thải trực tiếp xuống sông Vàm Cỏ Tây mà không qua hình thức xử lý nào

ẢNH: B.B

Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã tiến hành thu mẫu nước thải tại cống xả và mẫu chất rắn để giám định tỷ lệ ô nhiễm. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty T.A ngưng ngay lập tức việc tiếp nhận chất thải, dừng toàn bộ hoạt động xử lý và giữ nguyên hiện trạng hiện trường để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Trại lợn trái phép 'bức tử' hồ thủy lợi

Trại lợn trái phép 'bức tử' hồ thủy lợi

Hàng chục trại lợn xây dựng trái phép, xả chất thải chăn nuôi khiến hồ thủy lợi Cửa Ông (xã Bích Hào, Nghệ An) bị lấn chiếm và ô nhiễm nghiêm trọng.

Suối Phúc Tân bị 'bức tử', hàng trăm hộ dân ở Thái Nguyên kêu cứu

Lộ diện nhiều 'thủ phạm' bức tử sông Pheo

Khám phá thêm chủ đề

sông vàm cỏ tây xả thải Nước thải xả thải ra môi trường Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận