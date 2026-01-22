Nước thải đen ngòm, ô nhiễm lén lút xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây

Ngày 22.1, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty T.A (đóng tại P.Long An, TP.Tây Ninh).

Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra tại Công ty T.A ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, ngày 14.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Công ty T.A.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 600 - 800 tấn vỏ và hạt xoài đang trong quá trình phân hủy, chất đống lộ thiên bên trong nhà xưởng. Khu vực này bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh.

Quá trình trinh sát và kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ nước thải rỉ ra từ quá trình phân hủy vỏ xoài không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào. Lượng nước thải đen ngòm, ô nhiễm này được doanh nghiệp lén lút xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây, trực tiếp "bức tử" nguồn nước tại đây.

Làm việc với đoàn kiểm tra, người đại diện pháp luật của công ty không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Dù không có chức năng thu gom, xử lý rác thải nhưng Công ty Thới An đã nhập từ Đồng Tháp hơn 8.794 tấn rác xoài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Công ty T.A không có chức năng xử lý môi trường. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, công ty đã ký kết và tiếp nhận chất thải từ một công ty ở P.Sa Đéc (Đồng Tháp) đem về tự phân loại, phối trộn và ủ làm mùn hữu cơ.

Sổ sách ghi chép thể hiện, chỉ trong hơn 1 năm (từ ngày 26.12.2024 đến ngày 14.1.2026), Công ty T.A đã nhận tổng cộng 8.794 tấn chất thải từ Đồng Tháp về Tây Ninh, thu lợi bất chính số tiền lên đến 3,3 tỉ đồng.

Công ty T.A xả thải trực tiếp xuống sông Vàm Cỏ Tây mà không qua hình thức xử lý nào ẢNH: B.B

Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã tiến hành thu mẫu nước thải tại cống xả và mẫu chất rắn để giám định tỷ lệ ô nhiễm. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty T.A ngưng ngay lập tức việc tiếp nhận chất thải, dừng toàn bộ hoạt động xử lý và giữ nguyên hiện trạng hiện trường để phục vụ công tác điều tra mở rộng.