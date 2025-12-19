Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải trái phép ra môi trường

Hải Phong
Hải Phong
19/12/2025 11:56 GMT+7

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Công ty CP xây dựng Đ.N đổ hơn 700 tấn chất thải bã bê tông trái phép ra môi trường.

Ngày 19.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh phát hiện Công ty CP xây dựng Đ.N (trụ sở đặt tại P.Đức Phổ, Quảng Ngãi) có hành vi đổ hơn 700 tấn chất thải bã bê tông thải trái phép ra môi trường.

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải trái phép ra môi trường - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra bãi đổ thải của Công ty CP xây dựng Đ.N

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Trước đó, trong 2 ngày 16 - 17.12, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Công an P.Đức Phổ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm trộn bê tông thương phẩm thuộc Công ty CP xây dựng Đ.N (đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm phục vụ thi công một số dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, phát hiện công ty này có hành vi đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định tại 6 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn, xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải trái phép ra môi trường - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lấy mẫu chất thải để kiểm tra

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND khu vực 6, Công an P.Đức Phổ khám nghiệm hiện trường, thu giữ 6 mẫu chất thải rắn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Qua xác minh ban đầu, tổng khối lượng chất thải rắn đổ trái phép ra môi trường hơn 700 tấn.

Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi) tiến hành lấy mẫu nước thải để giám định, đánh giá mức độ ô nhiễm đối với khu vực môi trường xung quanh.

Tin liên quan

Ninh Hòa: Kiểm tra loạt xe tải có hành vi đổ chất thải ra môi trường

Ninh Hòa: Kiểm tra loạt xe tải có hành vi đổ chất thải ra môi trường

Sáng 13.1, lãnh đạo UBND TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng nhiều xe tải cỡ lớn có dấu hiệu đổ thải ra môi trường không đúng quy định.

Khám phá thêm chủ đề

chất thải Bê tông xử lý Chất thải rắn Quảng Ngãi đổ chất thải trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận