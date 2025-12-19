Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải trái phép ra môi trường

Ngày 19.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh phát hiện Công ty CP xây dựng Đ.N (trụ sở đặt tại P.Đức Phổ, Quảng Ngãi) có hành vi đổ hơn 700 tấn chất thải bã bê tông thải trái phép ra môi trường.

Lực lượng công an kiểm tra bãi đổ thải của Công ty CP xây dựng Đ.N ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Trước đó, trong 2 ngày 16 - 17.12, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Công an P.Đức Phổ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm trộn bê tông thương phẩm thuộc Công ty CP xây dựng Đ.N (đơn vị cung cấp bê tông thương phẩm phục vụ thi công một số dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, phát hiện công ty này có hành vi đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định tại 6 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn, xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ quan chức năng lấy mẫu chất thải để kiểm tra ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND khu vực 6, Công an P.Đức Phổ khám nghiệm hiện trường, thu giữ 6 mẫu chất thải rắn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Qua xác minh ban đầu, tổng khối lượng chất thải rắn đổ trái phép ra môi trường hơn 700 tấn.

Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi) tiến hành lấy mẫu nước thải để giám định, đánh giá mức độ ô nhiễm đối với khu vực môi trường xung quanh.