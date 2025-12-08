Bê tông sập đè mái nhà hàng ở Đà Lạt, một công nhân tử nạn

Chiều 8.12, một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại nhà hàng Ruby Tower (P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến một công nhân tử vong.

Gian nan giải cứu công nhân mắc kẹt dưới mái nhà ẢNH: LÂM VIÊN

Ngay khi nhận được tin, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Tiến Hồng (trưởng phòng) mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng, gian nan giải cứu công nhân bị bê tông đè sát mái nhà.

Ông Đặng Quang Tú và bà Trần Thị Vũ Loan, Bí thư và Chủ tịch UBND P. Lâm Viên - Đà Lạt, có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu vực xảy ra tai nạn để phục vụ việc cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo P.Lâm Viên - Đà Lạt tại hiện trường vụ tai nạn ẢNH: LÂM VIÊN

Anh Hoàng Ngọc Hiếu (38 tuổi, ở P.Xuân Hương - Đà Lạt), công nhân sửa chữa tại nhà hàng Ruby Tower, cho biết khi anh và ông Nghiêm Xuân Hiệp (46 tuổi, ở Đa Thiện, P.Lâm Viên - Đà Lạt) đang làm việc trên tầng lửng, sát mái tôn của nhà hàng, thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

Thời điểm đó, ông Hiệp đang đục phần bờ tường áp mái thì bất ngờ khối bê tông sát mái nhà đổ sập, đè ngang người. Anh Hiếu đứng hốt xà bần cách đó khoảng 3 m nên may mắn thoát nạn và chạy ra ngoài tri hô kêu cứu.

Ông Hiệp bị khối bê tông lớn đè ngang người sát mái tôn nhà hàng ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phải dùng kìm cường lực cắt mái tôn, đồng thời sử dụng máy khoan để khoan, phá khối bê tông nhằm tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, do khối bê tông quá lớn và nặng, lực lượng chức năng buộc phải huy động thêm xe cẩu để nâng khối bê tông lên.

Đến 14 giờ 55 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được ông Hiệp ra khỏi đống đổ nát, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đưa thi thể người xấu số về nhà Vĩnh biệt của bệnh viện để chuẩn bị việc hậu sự.

Đến 14 giờ 55, lực lượng cứu hộ đưa được ông Hiệp ra khỏi đống đổ nát ẢNH: LÂM VIÊN

Xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đưa thi thể người xấu số về nhà Vĩnh biệt của bệnh viện để chuẩn bị việc hậu sự ẢNH: LÂM VIÊN

Mái nhà nhà hàng nơi xảy ra vụ tai nạn ẢNH: LÂM VIÊN

Hiên các cơ quan chức năng P.Lâm Viên - Đà Lạt và của tỉnh Lâm Đồng đang kiểm tra hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.