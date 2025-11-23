Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Ngôi chùa giữa biển lũ: Phụ nữ mang thai ôm tượng Phật, trẻ nhỏ co ro trên bàn thờ

Phạm Hữu - Cao An Biên - Huy Đạt
23/11/2025 06:30 GMT+7

Khi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 m trong chánh điện, phụ nữ mang thai ôm tượng Phật bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.

Hàng trăm người vào chùa tránh lũ

Đến thời điểm này, khi lũ lụt đã rút bớt nhưng bà Trần Thị Thúy Hồng (ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh) vẫn không quên những đêm thức trắng, ngâm mình trong nước lũ ở chánh điện chùa Long Quang.

Bà Hồng kể lại, nhà của bà nằm cách chùa khoảng 200 m. Ngày 19.11, nước lũ bắt đầu dâng cao ở khu vực nhà bà. bà cùng những người dân khác kéo đến chùa tránh lũ. Ban đầu, bà con ở tại khu vực lưu trú bên ngoài nhưng càng về tối, nước càng dâng cao nên mọi người di chuyển vào trong chánh điện.

"Từ từ, nước kéo tới các bậc thềm. Tiếp đó là lên tới mặt sàn chánh điện. Trong khi đó người thì quá đông, đứng chật kín trong chánh điện. Thầy trụ trì nói vài người dọn lư hương, đồ thờ rồi leo lên bàn thờ phía trước để ngồi", bà Hồng kể.

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân thôn Mỹ Xuân 1 phải chen chúc trong chánh điện chùa Long Quang trong những ngày lũ lụt

ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Hồng kể tiếp, đến khuya, nước lại dâng cao hơn, lên đến 1 m tính từ sàn chánh điện. Phụ nữ, trẻ em lập tức leo lên bàn thờ chính, nơi đặt tượng Phật. Còn người khỏe mạnh đứng ngâm mình trong nước. Thời điểm đó cũng có một cụ già không may qua đời, thầy trụ trì cùng bà con đặt tạm trên chiếc xuồng nhỏ, cột ngay cửa chùa trong chánh điện. "Có khoảng 4 phụ nữ mang thai ngồi ôm tượng Phật lớn. Có vài đứa trẻ leo vào tận lòng tượng Phật để ngồi. Hễ bàn thờ chính có chỗ nào trống thì đều có người ngồi đu theo tượng Phật. Chưa kể, ở phía sau, chỗ lam thờ tượng Bồ Đề Đạt Ma (cao khoảng 3 m) cũng có người leo lên, ôm chặt tượng để không bị rớt xuống nước", bà Hồng cho biết.

Bà bày tỏ nếu không có chùa ở đây bà con chắc khó khăn lắm. Bà cảm kích tấm lòng của thầy trụ trì khi đã có mặt, ngâm mình trong dòng nước lũ đi khắp nơi để hỗ trợ người dân đến tá túc trong chùa.

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 2.

Bà Hồng cho biết nước lũ dâng lên khắp điện thờ, dưới chân tượng Phật lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Phụ nữ mang bầu ôm tượng Phật suốt đêm

Là một trong những phụ nữ mang thai có mặt và ngồi ôm tượng Phật tránh lũ suốt đêm, chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (ở thôn Mỹ Xuân 1) đến thời điểm này vẫn không thể nào quên những đêm thức trắng đó.

Chị Phượng cho biết có 3 ngày sống trong trận lũ lịch sử này. Ngày đầu (19.11) chị ở nhà, chọn cách sống chung với lũ. Nhưng sau đó nước ngập lên tới bụng nên gia đình gồm 4 người (cha, chồng, con gái và chị) chọn cách di tản sang chùa Long Quang để tránh tiếp. Nào ngờ đến ngày thứ 2 chùa lại ngập sâu chị cùng một số phụ nữ mang thai khác leo lên tượng Phật lớn trong chánh điện.

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 3.

Bà Hồng kể lại những ngày người dân thôn Mỹ Xuân 1 đến chùa, leo bàn thờ, ôm tượng Phật tránh lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

"Tôi lật đật leo lên tượng Phật ngồi, rồi mấy người khác cũng leo lên, tay cứ đu trên tay tượng. Người cứ giữ như vậy, không cử động được suốt đêm, rất đau lưng", chị Phượng thuật lại khi đang mang thai đi tránh lũ.

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 4.

Người dân còn trèo lên nơi thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

ẢNH: PHẠM HỮU

Chị kể tiếp, đến sáng ngày thứ 3 có đoàn cứu hộ đến nên chồng và cha chị nhờ đưa ra khỏi vùng lũ. Tuy nhiên, hành trình giữa dòng nước lũ cao cũng lắm gian nan. "Tôi cùng chồng, con gái leo lên xuồng. Mọi người đưa đi nhưng không đi được. Đi vài vòng rồi cũng quay lại chùa đi đường khác, mấy tiếng mới tới UBND xã. Ở đó được vài tiếng thì có đoàn cứu hộ tới, mọi người la lên có bà đẻ nên tôi mới được đưa đi ra ngoài an toàn", chị Phượng kể.

Ngồi trên xuồng cùng chồng và con gái, chị Phượng cảm thấy rất lo lắng vì rung lắc dữ dội. Con gái chị vì quá sợ và lạnh nên môi tím tái, có lúc ngất đi trong tay của cha. "Nếu xuồng mà lật lúc đó thì chỉ có chết hết chứ chắc không sống nổi", chị Phượng kể.

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 5.

Chị Phượng đang mang thai may mắn được cứu ra khỏi vùng lũ

ẢNH: PHẠM HỮU

Dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) leo bàn thờ, ôm tượng Phật lúc lũ dâng cao - Ảnh 6.

Nhờ chùa Long Quang mà nhiều người dân thôn Mỹ Xuân được an toàn trong trận lũ lịch sử

ẢNH: PHẠM HỮU

 

