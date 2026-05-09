Hôm nay, nắng nóng đổ lửa quay lại TP.HCM và Nam bộ, vì sao?

Chí Nhân
09/05/2026 14:17 GMT+7

Hôm nay (9.5), TP.HCM và khu vực miền Đông lại xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt là cảm giác oi bức rất khó chịu. Dự báo nắng nóng như đổ lửa hôm nay còn tiếp tục vài ba ngày tới.

Tại TP.HCM, sau những cơn mưa giải nhiệt đầu tuần hôm nay trời vắng mây và nắng nóng gay gắt đã quay trở lại. Do độ ẩm không khí cao khiến hơi nước chuyển pha khi gặp nắng nóng tạo cảm giác oi bức rất khó chịu, nhiệt độ như 38 - 39 độ C. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, ở khu vực trung tâm thành phố như các phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân… có nắng nóng 34 - 35 độ C. Còn các khu vực phía bắc thành phố như: Dĩ An, Thuận An, Bình Dương, Bến Cát, Bàu Bàng, Thuận An, Bắc Tân Uyên… có mức nhiệt cao nhất từ 35 - 36 độ C.

Hôm nay, nắng nóng đổ lửa quay lại TP.HCM và Nam bộ, vì sao? - Ảnh 1.

Nắng nóng như đổ lửa quay lại TP.HCM và Nam bộ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nắng nóng cũng xuất hiện ở nhiều khu vực khác tại miền Đông. Nguyên nhân của đợt nắng nóng này do áp cao cận nhiệt đới ở trên cao có trục qua trung Trung bộ hoạt động ổn định và khoảng ngày 12.5 mới suy yếu. Do đó, nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Do áp cao cận nhiệt đới hoạt động khá mạnh nên các nhiễu động gây mưa giông trên khu vực suy yếu, mưa ít hơn những ngày trước đó. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trong hôm nay và 3 ngày tới sẽ là nắng nóng vào trưa chiều. Nhiễu động gió trên cao tiếp tục gây mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh rải rác một số nơi. Tuy nhiên, lượng mưa giảm và diện cũng hẹp hơn những ngày đầu tuần.

Khoảng ngày 14 - 15.5, khả năng thiết lập rãnh áp thấp qua Trung bộ và Nam bộ; một đợt mưa giông giải nhiệt mới sẽ xuất hiện trên diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ.

TP.HCM và Nam bộ mưa lớn diện rộng trong 3 ngày tới

Chiều nay 6.5, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa lớn trên diện rộng cho TP.HCM và các tỉnh thành ở khu vực Nam bộ; dự báo mưa giông diện rộng sẽ còn kéo dài đến ngày 8.5.

