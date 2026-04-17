Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo El Nino mạnh

Theo công văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hiện tượng El Nino có khả năng cao hình thành từ tháng 6 đến tháng 8.2026 với xác suất từ 80 - 90% và có 20 - 25% nguy cơ đạt mức rất mạnh vào các tháng cuối năm, kéo dài sang năm 2027.



Ngày 17.4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công văn cảnh báo sớm về khả năng xuất hiện El Nino mạnh trong năm 2026 và kéo dài sang năm 2027 ẢNH: CÔNG HÂN

Tại Việt Nam, các điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nắng nóng gia tăng sớm hơn trung bình nhiều năm. Lượng mưa có thể thiếu hụt ngay trong các tháng mùa khô năm 2026. Thực tế hiện nay, lượng mưa trên cả nước từ đầu năm đến giữa tháng 4 đã thiếu hụt phổ biến từ 10 - 40% so với trung bình nhiều năm, khiến dòng chảy và mực nước tại nhiều lưu vực sông chạm mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc.

Dự báo trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, lượng mưa có khả năng giảm mạnh từ 25 - 50%. Điển hình, hệ thống sông Đà có nguy cơ thiếu hụt 10 - 25% dòng chảy ngay trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7.2026, tiềm ẩn rủi ro lớn đến việc cấp nước hạ du và an ninh năng lượng.

Tình trạng này kéo theo nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2026 - 2027. Đồng thời, các địa phương vẫn cần đề phòng các đợt mưa cực đoan gây lũ quét, sạt lở đất và những cơn bão mạnh có quỹ đạo phức tạp trên Biển Đông. Vào cuối năm 2026, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm.