WMO nói không có 'siêu El Nino', vì sao?

Ngày 24.4, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố bản tin cập nhật về xu hướng khí hậu toàn cầu. Thông báo cho biết, nhiệt độ bề mặt biển đang tăng nhanh trên Thái Bình Dương ở khu vực xích đạo. Sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ này cho thấy khả năng El Nino quay trở lại sớm nhất là vào tháng 5 và trễ nhất là tháng 7.2026. Đây là sự thống nhất của hầu hết các mô hình dự báo khí hậu uy tín hàng đầu thế giới. Sau giai đoạn này, cường độ của El Nino có xu hướng gia tăng mạnh. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có "siêu El Nino" vì nó không phải là thuật ngữ được sử dụng trong các phân loại tiêu chuẩn hoạt động.

Khả năng El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 - 7, cường độ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tiếp theo nhưng không có thuật ngữ 'siêu El Nino' trong khoa học khí tượng NGUỒN: WMO

WMO cho biết, cường độ mạnh như thế nào cần phải được theo dõi thêm và được tiếp tục cập nhật vào cuối tháng 5. Hiện tại, cường độ El Nino thế nào là điều chưa chắc chắn vì trong lĩnh vực khí tượng có thuật ngữ là "rào cản dự báo mùa xuân" (spring predictability barrier - SPB) chỉ hiện tượng các mô hình dự báo khí hậu thường có độ chính xác thấp nhất khi cố gắng dự đoán sự phát triển của hiện tượng ENSO (El Nino và La Nina) vào khoảng thời gian mùa xuân ở Bắc bán cầu (khoảng từ tháng 3 - 5).

El Nino là sự ấm lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương xích đạo. Hiện tượng này thường xảy ra sau 2 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng.



Hiện tượng El Nino ảnh hưởng đến nhiệt độ và lượng mưa ở các khu vực khác nhau và thường gây ra hiệu ứng ấm lên toàn cầu. Do đó, năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử do sự kết hợp của hiện tượng El Nino mạnh mẽ năm 2023-2024 và biến đổi khí hậu.

Không có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu làm tăng tần suất hoặc cường độ của hiện tượng El Nino. Nhưng chúng có thể khuếch đại các tác động liên quan vì đại dương và khí quyển ấm hơn làm tăng lượng năng lượng và độ ẩm sẵn có làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn như sóng nhiệt và mưa lớn.

Mỗi hiện tượng El Nino đều có mô hình không gian và tác động của riêng nó. Nhưng thông thường, El Nino có liên quan đến lượng mưa gia tăng ở một số vùng phía nam Nam Mỹ, miền nam nước Mỹ, châu Phi và Trung Á. Ngược lại sẽ gây hạn hán ở Úc, Indonesia và một số vùng phía nam châu Á.

Trong mùa hè ở bán cầu Bắc, sự ấm lên của bề mặt nước biển cung cấp năng lượng cho các cơn bão ở trung tâm lẫn phía đông Thái Bình Dương, trong khi nó cản trở sự hình thành bão ở lưu vực Đại Tây Dương.

Trước đó, vào giữa tháng 4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, hiện tượng El Nino có khả năng cao hình thành từ tháng 6 đến tháng 8.2026 với xác suất từ 80 - 90% và có 20 - 25% nguy cơ đạt mức rất mạnh vào các tháng cuối năm, kéo dài sang năm 2027. Bên cạnh nguy cơ về khô hạn ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng như sản xuất ở ĐBSCL, Đông Nam bộ và Tây nguyên; El Nino mạnh còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh năng lượng.



