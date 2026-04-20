Nắng nóng gay gắt quay lại

Áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại và mở rộng về phía đông, bên cạnh đó là áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh gây ra đợt nắng nóng mới ở nhiều khu vực trên cả nước.



Nắng nóng quay trở lại nhiều nơi trên cả nước ẢNH: PHẠM HỮU

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, từ ngày 21.4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Còn tại Nam bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Nắng nóng có xu hướng gia tăng và vào ngày 22.4. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực NGUỒN: NCHMF

Khu vực tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Đợt nắng nóng trên khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23.4. Từ ngày 23 - 24.4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam bộ.





