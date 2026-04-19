Hôm nay, TP.HCM có mưa trái mùa, tuần sau nắng nóng gia tăng

Chí Nhân
19/04/2026 08:27 GMT+7

Sáng nay (19.4), mây giông xuất hiện gây mưa rào nhẹ một số khu vực ở TP.HCM. Dự báo mưa có thể tiếp tục xuất hiện một số nơi trong hôm nay, trong tuần sau nắng nóng gia tăng trở lại.

Sáng sớm 19.4, bầu trời TP.HCM xuất hiện mây giông khá dày. Khoảng 5 giờ 40 phút ở khu vực phường An Lạc xuất hiện mưa rào nhẹ trên diện hẹp. Hiện tại, mây giông vẫn tiếp tục mở rộng sang một số khu vực lân cận. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, hôm nay nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Ở khu vực trung tâm thành phố như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình… xác suất mưa khoảng 60%. 

Hôm nay, TP.HCM có mưa trái mùa, tuần sau nắng nóng gay gắt quay trở lại

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những khu vực ở phía đông như Cần Giờ, Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Côn Đảo… xác suất từ 65 - 70%; các khu vực ở phía bắc thành phố khả năng mưa thấp hơn, phổ biến trên 50%. Mưa giông phổ biến xuất hiện vào chiều tối, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như giông, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Do mây giông phát triển và áp thấp nóng phía tây còn yếu nên thời tiết ở TP.HCM phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn; buổi trưa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33 - 34 độ C. Do độ ẩm trong không khí cao nên nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C, mức độ oi bức càng gia tăng tạo cảm giác rất khó chịu.

Nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Người dân rục rịch đi chơi, chuyên gia lưu ý về thời tiết

Từ ngày mai (20.4), mưa rào nhẹ vẫn có khả năng xuất hiện rải rác ở một vài nơi. Đáng chú ý, áp thấp nóng phía tây có khả năng hoạt động mạnh trở lại và mở rộng về phía đông khiến nắng nóng quay trở lại. Tiếp đó khoảng ngày 22.4, trên cao áp thấp nóng qua khu vực Trung bộ cũng hoạt động mạnh trở lại. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt tăng thêm từ 1 - 2 độ C; nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 - 37 độ C. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến hết tuần sau.


TP.HCM vẫn nắng nóng hầm hập, vì sao 'mưa vàng' không xuất hiện?

TP.HCM vẫn nắng nóng hầm hập, vì sao 'mưa vàng' không xuất hiện?

TP.HCM và phần lớn khu vực Nam bộ vẫn đang trong tình trạng nắng nóng hầm hập 34 - 35 độ C và mức nhiệt cảm nhận đến 36 - 37 độ C nhưng những trận mưa giải nhiệt đã không xuất hiện như dự báo, vì sao?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo El Nino mạnh

Khám phá thêm chủ đề

