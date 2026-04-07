Kỷ lục mới, hôm nay nhiệt độ cao nhất lên gần 42 độ C

Chí Nhân
07/04/2026 20:32 GMT+7

Hôm nay (7.4), nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất lên tới 41,9 độ C. So với ngày hôm trước, mức nhiệt cao nhất tăng thêm đến 1,6 độ C. Tổng cộng, cả nước có 12 điểm nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Cập nhật thời tiết ngày 7.4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ghi nhận tại Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C. Bên cạnh đó, có 11 trạm quan trắc khác ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày vượt ngưỡng 40 độ C, tập trung ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Kỷ lục mới, hôm nay nhiệt độ cao nhất lên gần 42 độ C - Ảnh 1.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 41,9 độ C, cao hơn hôm trước đến 1,6 độ C. Đây là kỷ lục nhiệt mới nhất trong mùa hè năm 2026

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, khu vực tây Bắc bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến tại Phù Yên (Sơn La) 40,2 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C, Hà Tĩnh 40,8 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Khu vực đông Bắc bộ, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.

Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía tây Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng như 'chảo lửa', nhiệt độ tiếp tục vượt 40 độ C

Tình trạng nắng nóng không ngừng gia tăng, cập nhật đến trưa nay (7.4), nhiệt cao nhất tiếp tục vượt mốc 40 độ C, nhiều nơi đang nóng như 'chảo lửa'.

