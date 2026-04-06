Nắng nóng chính thức vượt ngưỡng 40 độ C

Chí Nhân
06/04/2026 21:03 GMT+7

Hôm nay (6.4), nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt thực đo cao nhất lên đến 40,3 độ C. Đây là mức nhiệt cao bất ngờ khi mùa khô vừa mới bắt đầu và sớm hơn trung bình nhiều năm đến vài tuần.

Tiếp tục cập nhật về tình hình nắng nóng hôm nay (6.4), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3 độ C. Bên cạnh đó có 2 địa điểm khác cũng vượt mốc 40 độ C là Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất kể từ đầu mùa khô năm nay và cũng cần nói thêm, năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn trung bình các năm khoảng 2 - 3 tuần.

Nắng nóng chính thức vượt ngưỡng 40 độ C - Ảnh 1.

Bản đồ nhiệt đỏ rực khắp cả nước

NGUỒN: NCHMF

Ngoài ra, khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 50%.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Mức nhiệt cao nhất ở miền Đông là 37,2 độ C tại Phước Long (Đồng Nai) và Tây Ninh 37 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, riêng Sở Sao 36,5 độ C, Tân Sơn Nhất 35 độ C.

Dự báo trong ngày 7 - 8.4, khu vực tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 35 - 40%.


Tin liên quan

Hôm nay, nhiều nơi nắng nóng gần 40 độ C

Trưa nay (6.4), nhiệt độ cao nhất nhiều nơi gần 40 độ C, dự báo nắng nóng kéo dài và gia tăng cường độ trong những ngày tới.

Tài xế công nghệ 'vật lộn' với nắng nóng gần 40 độ C

