Tài xế công nghệ 'vật lộn' với nắng nóng gần 40 độ C

Sáng rát mặt, chiều rát lưng

Sáng 6.4, ông Nguyễn Văn Út, tài xế Grab Bike vừa chở khách vừa kể: "Nắng quá chịu khổng nổi, nắng suốt từ 7 giờ sáng tới 16 giờ chiều, rát mặt". Để chống trọi với thời tiết gay gắt này, ông chuẩn bị sẵn bình nước 2 lít để dưới chân, khi nào hết sẽ ghé lại các bình nướcm miễn phí ngoài đường để tiếp thêm. Trước xe, ông trang bị quạt mini tản nhiệt, dù chống nắng che cho điện thoại. "Buổi trưa tôi phải dội nước lên mặt dù có khăn giữ ẩm vì điện thoại lúc nào cũng nóng ran như muốn nổ", ông Út kể.

Không chỉ ông Út, nhiều tài xế cũng mua mũ nón, dù mini để che điện thoại. Thiết bị gắn liền với công việc của các tài xế công nghệ luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất, nhiều người vừa xài vừa phải sạc liên tục khiến cho máy rất nóng.

Chạy xe trên đường những ngày này, dễ dàng cảm nhận nắng rát lưng, rát mặt từ sáng sớm, đặc biệt là những người liên tục phải làm việc ngoài trời. "Các tài xế lớn tuổi rất dễ ngất xỉu, kiệt sức khi chạy xe ngoài đường, đặc biệt vào thời điểm buổi trưa", ông Út kể.

Ngay cả những tài xế trẻ, sức khỏe tốt cũng ám ảnh chạy ngoài trời. Anh Nguyễn Lê Nguyên Bình (22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành điện tử trường ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: "Mấy nay nắng quá, em chạy không nổi nên chỉ chạy xe từ 16 giờ chiều tới 23 giờ về nghỉ. Buổi sáng quá đuối". Chạy xe công nghệ từ năm 1 đại học, Bình cho biết cân đối việc làm thêm và học tập, vì năm cuối là thời điểm quan trọng để chuẩn bị tốt nghiệp. "Có hôm về say nắng nằm mất 2 ngày, không làm được gì", nam tài xế kể.

Nhiệt cảm lên hơn 40 độ C

Mới cuối tháng 3 đầu tháng 4 nhưng khu vực miền Bắc và Trung đã xuất hiện nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37 - 38 độ C đã xuất hiện nhiều nơi. Từ đầu tuần này, nắng nóng còn gia tăng trên khắp Nam bộ; TP.HCM và các tỉnh miền Đông trở thành 'chảo lửa' với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C, nhiệt cảm lên hơn 40 độ C.

Anh Tấn Tài, 35 tuổi, chuyên viên bất động sản kể: Hôm qua, anh chạy từ phường An Khánh về phường Tân Hưng (quận 2 qua quận 7 cũ) để dẫn khách xem dự án bất động sản. Trời nóng 39 độ nên anh cảm giác lả người khi đi trên cầu Ba Son. "Tôi ráng chạy về, nếu dừng xe lại là ngất vì mệt. Về đến nhà nằm vật ra", anh than vãn.

Bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh là những người cũng cảm nhận rõ ràng hơi nóng rát mặt phả lên. Chị Tuyết, 28 tuổi, bán nước mía trên đường Dương Bá Trạc nói mặt đường phả hơi nóng gay gắt, dù lớn che cũng ngột ngạt, bù lại vài ngày qua chị bán được nhiều hơn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, gia tăng vào giữa tuần. TP.HCM có thể đạt mức cao nhất 37°C; Đồng Nai, Tây Ninh lên tới 38°C. Nắng nóng cũng mở rộng sang miền Tây, trong đó Đồng Tháp, An Giang có thể đạt 37°C, còn Vĩnh Long, Cần Thơ khoảng 36°C, là mức cao nhất từ đầu mùa khô.



