Hôm nay, TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, ngày hôm qua (6.4), các tỉnh miền Đông nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại Phước Long 37,2 độ C, Tây Ninh 37 độ C, Đồng Phú 36,8 độ C, Biên Hòa 36,1 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 36 - 55%, thấp nhất là Long Khánh 36,4%. Tại TP.HCM nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất là 35 độ C, Sở Sao là 36,5 độ C.

Bản đồ nhiệt ở TP.HCM và Nam bộ

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Nắng nóng cũng mở rộng sang nhiều khu vực ở miền Tây như Châu Đốc 36,2 độ C; Cao Lãnh 35,5 độ C, Vĩnh Long 35,2 độ C, Càng Long 35,5 độ C.

Dự báo khu vực Nam bộ hôm nay (7.4) tiếp tục có nắng nóng diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất đến 38 độ C.

Tại TP.HCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, một số khu vực có thể đạt mức 37 độ C như: Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, Thuận An, Thủ Dầu Một… Độ ẩm thấp nhất từ 30 - 45%. Đáng chú ý, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài đến 4 giờ chiều và nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn phổ biến từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng tùy thuộc và điều kiện bê tông và nhựa đường cụ thể. Do thời gian có nắng và nắng nóng kéo dài trong ngày nên cảm giác nóng bức mở rộng đến tận khoảng 20 - 21 giờ đêm.

Nắng nóng đỉnh điểm ở TP.HCM: Xóm ve chai oi bức, nhiều người thức trắng vì không chịu nổi

Hiện tại đang là giai đoạn đỉnh điểm mùa khô ở Nam bộ, dự báo nắng nóng trên khu vực tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng trên khu vực ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.