Nắng nóng như 'chảo lửa', nhiệt độ tiếp tục vượt 40 độ C

Chí Nhân
07/04/2026 14:33 GMT+7

Tình trạng nắng nóng không ngừng gia tăng, cập nhật đến trưa nay (7.4), nhiệt cao nhất tiếp tục vượt mốc 40 độ C, nhiều nơi đang nóng như 'chảo lửa'.

Trưa nay, mức nhiệt cao nhất 40,2 độ C ghi nhận tại Tây Hiếu (Nghệ An), trong khi Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,9 độ C. So với ngày hôm trước, hôm nay (7.4), tình trạng nắng nóng gay gắt hơn và nhiệt độ có xu hướng gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tiếp tục vượt ngưỡng 40 độ C

Trong khi đó, tại Nam bộ, mức nhiệt cao nhất 37,2 độ C ghi nhận ở Phước Long (Đồng Nai). Riêng TP.HCM, mức nhiệt cao nhất tại Sở Sao là 36,5 độ C và Tân Sơn Hòa 35,9 độ C.

Dự báo trong những ngày tới nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 40%.

Phía tây Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 7.4, TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

Nhiều nơi nắng nóng như 'chảo lửa'

Đáng chú ý, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài đến 16 giờ chiều và nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn phổ biến từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng tùy thuộc và điều kiện bê tông và nhựa đường cụ thể. Số giờ nắng trong ngày và thời gian nắng nóng kéo dài nên cảm giác nóng bức mở rộng đến tận 20 - 21 giờ đêm.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng kèm theo chỉ số tia UV cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nên hạn chế ra đường vào thời gian cao điểm nắng nóng.

Nắng nóng chính thức vượt ngưỡng 40 độ C

Nắng nóng chính thức vượt ngưỡng 40 độ C

Hôm nay (6.4), nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt thực đo cao nhất lên đến 40,3 độ C. Đây là mức nhiệt cao bất ngờ khi mùa khô vừa mới bắt đầu và sớm hơn trung bình nhiều năm đến vài tuần.

Hôm nay, TP.HCM nắng nóng bao nhiêu độ?

