TP.HCM vẫn nắng nóng hầm hập, vì sao 'mưa vàng' không xuất hiện?

Chí Nhân
18/04/2026 16:00 GMT+7

TP.HCM và phần lớn khu vực Nam bộ vẫn đang trong tình trạng nắng nóng hầm hập 34 - 35 độ C và mức nhiệt cảm nhận đến 36 - 37 độ C nhưng những trận mưa giải nhiệt đã không xuất hiện như dự báo, vì sao?

"Mưa vàng" giải nhiệt đã xuất hiện ở nhiều khu vực trong cả nước từ miền Bắc, Trung và cả khu vực Tây nguyên; nhưng TP.HCM và Nam bộ nói chung vẫn tiếp tục nắng nóng hầm hập, hầu như không mưa.

TP.HCM vẫn nắng nóng hầm hập, vì sao 'mưa vàng' không xuất hiện?- Ảnh 1.

"Mưa vàng" giải nhiệt vẫn chưa xuất hiện ở TP.HCM và Nam bộ, thời tiết khu vực cơ bản vẫn nóng hầm hập

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, trong vài ngày qua trên địa bàn TP.HCM và một số nơi ở Nam bộ vẫn có mưa nhưng trong diện rất hẹp và chỉ là các cơn mưa rào thoáng qua. Bầu trời xuất hiện mây giông nhưng chủ yếu là những đám mây nhỏ và rời rạc nên gây mưa rải rác. Thời tiết khu vực về cơ bản đã không xuất hiện mưa trái mùa giải nhiệt đúng như các dự báo trước đó. Sự bất thường của thời tiết hiện nay là do rãnh thấp xích đạo ở phía nam suy giảm nhanh khiến nguồn ấm ít. Đầu tháng 4 có một vài ngày xuất hiện gió tây nam ở tầng thấp, nhưng hiện tại cũng chuyển hướng đông nam.

Áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động tốt khống chế thời tiết toàn bộ khu vực, nén các luồng hơi ẩm từ biển vào khiến mây đối lưu không thể bốc lên cao để tạo mưa. Bên cạnh đó, vùng thấp nóng từ phía lục địa liên tục đẩy luồng khí khô nóng tràn xuống, triệt tiêu khả năng phát sinh mưa giông.

Hiện tại, không khí lạnh cường độ yếu ở phía bắc đang suy yếu, áp thấp nóng ở phía tây sẽ lấn sang TP.HCM và Nam bộ những ngày tới có xu hướng nắng nóng gia tăng trở lại. Nhưng từ nay đến giữa tháng 5, các đợt nắng nóng chỉ kéo dài khoảng 3 - 5 ngày vì khoảng 1 tuần nữa sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới ở phía bắc tràn về, bên cạnh đó Nam bộ chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa.

Từ nay đến cuối tháng 4, các nhiễu động gió đông bắt đầu hoạt động trở lại gây mưa trái mùa rải rác ở một số khu vực, chủ yếu vào chiều tối.

Khác với sự mòn mỏi mong mưa của người dân TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, trong tuần qua, Tây nguyên mưa xuất hiện thường xuyên, có nơi kéo dài 3 - 4 ngày liên tiếp, nhất là ở tỉnh Lâm Đồng.

nắng nóng mưa vàng thời tiết TP.HCM mưa trái mùa nhiệt độ
