Nắng nóng bất thường, kéo dài trên cả nước

Miền Trung là chảo lửa, Nam bộ như nồi hơi

"Nắng nóng chưa từng thấy" là nhận xét của nhiều người khi mức nhiệt độ cao nhất thực đo trong tuần này đã vượt trên 40 độ C. Cụ thể từ ngày 6.4, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C xảy ra ở nhiều tỉnh miền Trung từ Nghệ An (40,3 độ C) đến Quảng Trị. Ngay ngày hôm sau, cường độ nắng nóng gia tăng thêm 1,6 độ C, lên mức đỉnh điểm là 41,9 độ C tại Tây Hiếu (Nghệ An) và số điểm có nắng nóng đặc biệt gay gắt cũng mở rộng lên con số 12. Trong những ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn duy trì trên diện rộng; nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 35 - 40% khiến nhiều người có cảm giác chịu không nổi.

Nắng nóng chưa từng thấy xuất hiện khắp nơi trên cả nước ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại TP.HCM đã có một số trường hợp bị sốc nhiệt khi đi quá lâu trên đường giữa trời nắng nóng. Nhiều người cho biết, thời gian này, đặc biệt buổi trưa có việc gì cấp bách lắm mới ra đường, còn không thì duy trì làm việc trực tuyến để tránh nắng.

Mùa nắng nóng năm nay cũng có nhiều điểm bất thường. Đầu tiên là đến sớm và dữ dội ngay từ đầu mùa. Nếu như mùa hè ở các tỉnh miền Bắc và Trung thường bắt đầu từ cuối tháng 4 thì năm nay đã xuất hiện từ cuối tháng 3 với nhiệt độ rất cao. Dự báo, đợt nắng nóng liên tục còn kéo dài đến ngày 14.4 mới dịu dần, tạo ra một chuỗi ngày nắng nóng kéo dài hiếm thấy.

Nắng nóng 'nướng' mặt đường nhựa, dừng đèn đỏ cũng thành nỗi ám ảnh mưu sinh

Tuần sau Nam bộ có "mưa vàng" giải nhiệt Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, khoảng ngày 13 - 14.4, vùng áp thấp nóng phía tây và áp cao cận nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ suy yếu, nên cường độ nắng trên cả nước bắt đầu giảm nhẹ. Riêng đối với Nam bộ, khả năng xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng do rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc và khoảng ngày 16.4, hội tụ gió đông trên cao tồn tại trên khu vực gây ra đợt mưa trái mùa trên diện rộng. Tại TP.HCM, mưa trái mùa bắt đầu xuất hiện từ ngày 13.4, sau đó tăng dần về diện và lượng. Đợt mưa trái mùa này có thể kéo dài đến ngày 18 - 19.4. Đợt mưa giúp nhiệt độ giảm phổ biến từ 2 - 3 độ C; mức nhiệt cao nhất ở TP.HCM và Nam bộ giảm còn 33 - 34 độ C.

Ngược với các tỉnh phía bắc, Nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm nên tình trạng nắng nóng đã kéo dài liên tiếp, thời gian gay gắt lên tới 5 - 6 tiếng mỗi ngày khiến nhiều người mệt mỏi. Điểm lại thì đã khoảng 3 tuần qua trời không có mưa khiến không khí càng thêm oi bức. Thông thường, tình trạng nắng nóng gay gắt chỉ xuất hiện ở khu vực miền Đông và rải rác một vài nơi ở miền Tây nhưng những ngày qua thì bao trùm khắp Nam bộ. Ngay tại Châu Đốc (An Giang) vào ngày 8.4 cũng ghi nhận mức nhiệt lịch sử là 38 độ C. Một chuyên gia khí tượng cũng rất bất ngờ và đã phải kiểm tra lại chuỗi số liệu vì đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận được tại đây, kỷ lục cũ là 37,7 độ C từng ghi nhận vào cuối tháng 4.2024. Đây là điểm khác thường so với những năm trước.

Đối với Nam bộ, đặc biệt là khu vực ĐBSCL dù nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C nhưng do độ ẩm không khí cao (phổ biến 40 - 50%) nên mức nhiệt cảm nhận cũng cao hơn đến 5 - 7 độ C.

Đó là lý do vì sao nhiều nơi ở miền Tây Nam bộ người dân cảm thấy nóng bức như 40 - 42 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, để dễ hình dung thì ở các tỉnh miền Trung giống như chảo lửa, còn ĐBSCL đang trong nồi hơi nước.

El Nino mạnh sắp xuất hiện, tháng 5 nắng nóng gia tăng

Tại TP.HCM, do mức độ đô thị hóa cao, tỷ lệ cây xanh thấp nên nhiệt độ cảm nhận luôn rất cao. Đến chiều tối, nhiệt từ bê tông được lưu giữ trong ngày nhả trở lại không khí khiến cảm giác nóng kéo dài nhiều giờ sau khi trời đã hết nắng.

Nhiều nơi ở Nam bộ nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 40 độ C ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cường độ nắng như hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của rất nhiều người. Ngay cả tài xế, xe ôm công nghệ, shipper... vốn là những người quen với vất vả nhưng vẫn không chống được với cái nắng nóng như thiêu như đốt, phải tắt app (ứng dụng) trốn nóng vào buổi trưa. Chị Nguyễn Tuệ Minh, ngụ P.Minh Phụng, chia sẻ: Nắng nóng khiến nhiều việc bị đình trệ. Tuần này chị đặt gửi hàng về quê nhưng mất 3 ngày sau mới có shipper đến nhận, trong khi bình thường là 1 ngày.

Chị Nguyễn Hà Khanh, nhân viên văn phòng ở P.Xuân Hòa, kể: Có một vài đồng nghiệp của chị bị choáng, sốc nhiệt dẫn đến bệnh vì phải ra đường vào buổi trưa. Đầu tuần này có việc phải đi Thủ Đức vào buổi trưa, chị chọn di chuyển bằng metro để tránh nắng nóng và bất ngờ khi thấy metro đông kín người ở tất cả các khoang và các trạm, chủ yếu là sinh viên và người cao tuổi. "Qua cách ăn mặc và câu chuyện thì mọi người đều chọn di chuyển bằng metro để trốn nắng. Nhưng thực tế thì cũng chỉ trốn được có một đoạn, phần còn lại của hành trình mỗi người vẫn phải đội nắng để đến sở làm, trường học. Bản thân tôi sau khi rời metro phải đi xe ôm công nghệ về lại văn phòng cho quãng đường chỉ hơn 1 km, nắng nóng như có kim châm vào da thịt. Tôi hy vọng kế hoạch miễn phí xe buýt và phát triển nhiều tuyến hơn; các tuyến metro mới sẽ sớm đi vào vận hành để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cộng đồng. Tôi nghĩ đây cũng là mong muốn của rất nhiều người dân TP.HCM", chị Hà Khanh chia sẻ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cho biết: "Khả năng cao từ nửa cuối năm nay sẽ xuất hiện EL Nino cường độ khá mạnh, có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Nhưng một "siêu El Nino" như một số thông tin gần đây thì vẫn còn quá sớm để khẳng định".

"Trong tháng 4 nắng nóng gia tăng khắp cả nước, cường độ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Nền nhiệt độ ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5 - 2,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt chỉ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C. Dự báo từ tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở miền Bắc và đặc biệt là miền Trung nắng nóng có xu hướng gia tăng mạnh và kéo dài cho đến tháng 8", ông Khiêm dẫn chứng.

Nắng nóng đã qua ngày thứ 5 liên tiếp, biến nhiều nơi thành chảo lửa.