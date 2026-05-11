Cả nước sắp đối mặt nắng nóng diện rộng

Chí Nhân
11/05/2026 15:02 GMT+7

Đợt nắng nóng hiện tại trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ có thể kéo dài đến ngày 15 - 16.5. Trong khi đó, ở miền Trung, nắng nóng diện rộng xuất hiện từ ngày 13.5 và miền Bắc từ 14.5, cảnh báo có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hôm nay (11.5), địa bàn TP.HCM và Nam bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C. Chẳng hạn, tại Nhà Bè (TP.HCM) 35,4 độ C, cao nhất là Biên Hòa (Đồng Nai) 36,2 độ C. Như vậy, so với ngày hôm qua, tình trạng nắng nóng bớt gay gắt hơn. Dự báo trong 2 ngày tới 12 - 13.5, Nam bộ tiếp tục nắng nóng, riêng TP.HCM và miền Đông có nơi nắng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Đợt nắng nóng này còn tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 15 - 16.5.

TP.HCM và Nam bộ nắng nóng kéo dài đến cuối tuần - Ảnh 1.

Sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng trên cả nước

NGUỒN: NCHMF

Hiện tại, nhiễu động gây mưa vẫn tồn tại yếu, gây mưa cục bộ ở một số nơi trên khu vực Nam bộ. Thời tiết TP.HCM và Nam bộ phổ biến trưa chiều nắng nóng, trời có mây và mưa giông rải rác. Độ ẩm trong không khí tăng khiến quá trình chuyển pha từ hơi nước thành hạt nước trong mây tỏa thêm 1 lượng nhiệt vào không khí (còn gọi là ẩn nhiệt hay tiềm nhiệt), gây cảm giác oi bức. 

Khoảng ngày 17 - 18.5, khu vực Nam bộ xuất hiện rãnh thấp xích đạo gây mưa giông trên diện rộng, nhờ đó nhiệt độ giảm xuống mức phổ biến 32 - 33 độ C.

Từ ngày 13.5, ở khu vực bắc và trung Trung bộ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Đặc biệt vùng núi phía tây có nắng nóng gay gắt 36 - 38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 45 - 50%. Từ 14.5, nắng nóng diện rộng phát triển ở Bắc bộ.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2 - 4 độ C hoặc hơn tùy điều kiện cụ thể từng nơi. Nắng nóng dễ gây mất nước, mệt mỏi khi tiếp xúc lâu với thời tiết oi bức. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhiệt độ cao và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

