Trưa nay, TP.HCM và Nam bộ nắng nóng gay gắt tới 37 độ C

Nắng nóng gay gắt không chỉ xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh miền Đông mà cả nhiều nơi trên khu vực miền Tây Nam bộ. Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), lúc 13 giờ ngày 10.5, trên khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Tà Lài (Đồng Nai) và Nhà Bè (TP.HCM) cùng ghi nhận mức nhiệt 36,9 độ C, còn tại Mỹ Thi (Đồng Tháp) là 36,3 độ C, Cần Thơ 35,3 độ C… độ ẩm không khí phổ biến 50 - 55%.

Nắng nóng gay gắt trên khắp Nam bộ từ khu vực miền Đông đến miền Tây NGUỒN: NCHMF

Đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện từ ngày 9.5, với mức nhiệt cao nhất trong ngày một số nơi vượt 37 độ C. Điều đặc biệt là khu vực miền Tây ghi nhận mức nhiệt cao hơn cả ở miền Đông như các trạm Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3 độ C trong khi Mỹ Tho (Đồng Tháp) 37,4 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng hiện tại sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12.5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm phổ biến từ 50 - 55%. Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ khí tượng trong các bản tin thời tiết phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng đổ lửa quay lại TP.HCM và Nam bộ, vì sao?

TP.HCM nắng nóng gay gắt còn kéo dài vài ngày tới, mức nhiệt cao nhất 36 - 37 độ C

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh xu hướng chung là nắng nóng, nhiễu động gió trên cao tiếp tục tồn tại có thể gây mưa giông rải rác nhiều nơi trên khu vực. Tại TP.HCM, mây giông cũng đang phát triển có khả năng gây mưa trong vài giờ tới cho một số nơi như: Tân Hưng, Phú Định, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng, Nhà Bè… lượng mưa phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng đi liền với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.