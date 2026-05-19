Lừa đảo hơn 22 tỉ đồng bằng chiêu làm giả hồ sơ, giấy phép xây dựng

Ngọc Lê
19/05/2026 18:49 GMT+7

Ngày 19.5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Theo đó, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam vì làm giả hàng loạt hồ sơ xây dựng để chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (53 tuổi, ở phường Tân Định, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Quang Vũ bị bắt về hành vi lừa đảo

Theo tài liệu điều tra ban đầu, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của Giám đốc Công an TP.HCM, Đội 4, PC03 đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Qua đó, các trinh sát đã lật tẩy hành vi phạm tội tinh vi của Trần Quang Vũ.

PC03 cho biết Trần Quang Vũ là người thành lập và điều hành Công ty cổ phần Thiết kế Đầu tư Xây dựng Cửu Long (nay đổi tên thành Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư thương mại Cửu Long).

Trong giai đoạn từ năm 2019 - 2022, lợi dụng tư cách pháp nhân này, Vũ tiếp cận các nạn nhân (trong đó có bà Nguyễn Hoàng M., ở phường Tân Sơn Hòa và ông Lê Hồng P., ở phường Sài Gòn, TP.HCM) rồi "nổ" mình có mối quan hệ, có khả năng "lo" trọn gói các thủ tục pháp lý cho các công trình xây dựng, dự án nhà ở và công trình thương mại.

Để lừa đảo các nạn nhân, Vũ dùng công ty của mình ký kết hợp đồng nhận thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ không thực hiện như cam kết mà móc nối với các đối tượng khác để làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan quản lý nhà nước như: chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, các văn bản phê duyệt của cơ quan chức năng.

Khi nhận được các giấy tờ giả, các nạn nhân không biết nên liên tục chuyển thêm tiền vào tài khoản cá nhân của Vũ hoặc giao thêm tài sản. Với thủ đoạn này, Vũ và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 22 tỉ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, PC03 xác định Ngô Minh Tuấn (43 tuổi, ở TP.HCM) có liên quan trực tiếp đến vụ án lừa đảo này. Cơ quan công an đang tập trung lực lượng mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để thu hồi tài sản.

Cơ quan điều tra kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện, tự giác đầu thú và thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

PC03 thông báo ai là nạn nhân bị Trần Quang Vũ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, đề nghị khẩn trương liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức (Đội 4, PC03), số điện thoại: 0937.620.620 để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Thông qua vụ án trên, PC03 khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan thủ tục pháp lý xây dựng, đầu tư dự án; cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của hồ sơ, giấy phép tại cơ quan chức năng có thẩm quyền, tránh tin tưởng tuyệt đối vào các đối tượng tự xưng có "quan hệ", có khả năng "lo thủ tục nhanh" nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

