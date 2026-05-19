Vì sao người dân nên dùng app SOS An ninh trật tự - CATP HCM?

Ngọc Lê
19/05/2026 05:34 GMT+7

App SOS An ninh trật tự - CATP HCM giúp người dân gửi SOS khẩn cấp, kích hoạt tín hiệu cứu trợ ngay lập tức khi bản thân hoặc những người xung quanh rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ngày 18.5, Công an TP.HCM cho biết người dân cần cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM. Đây được xem là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", rút ngắn tối đa khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Công an TP.HCM hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự – CATP HCM

Trong cuộc sống, những tình huống khẩn cấp như tai nạn, trộm cướp, hành vi côn đồ hay các sự cố mất an ninh trật tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thay vì mất thời gian tìm số điện thoại hoặc bối rối trong lúc hoảng loạn, ứng dụng mới này cho phép người dân gửi SOS khẩn cấp: Kích hoạt tín hiệu cứu trợ ngay lập tức khi bản thân hoặc những người xung quanh rơi vào tình huống nguy hiểm thông qua app SOS An ninh trật tự - CATP HCM.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cho biết, thông qua ứng dụng này, có thể định vị chính xác vị trí của người dùng để lực lượng công an tiếp cận hiện trường nhanh nhất, hỗ trợ xử lý tình huống kịp thời.

Quyền được phản ánh và giám sát

Một trong những tính năng ưu việt của ứng dụng là tối ưu hóa quyền phản ánh của công dân. Giờ đây, mỗi người dân không còn là người đứng ngoài cuộc mà có thể chủ động gửi tin báo an ninh trật tự. Báo cáo nhanh các vụ việc nghi vấn, hành vi vi phạm pháp luật đang hoặc có nguy cơ diễn ra.

Hướng dẫn cài app SOS An ninh trật tự – CATP HCM

Người dân cũng dễ dàng gửi hình ảnh, video trực quan kèm vị trí chính xác. Những dữ liệu thực tế này giúp cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin một cách trực quan, từ đó phân loại và xử lý nhanh chóng hơn rất nhiều so với tin báo thoại truyền thống.

Cách cài đặt SOS an ninh trật tự

Về cách cài đặt SOS an ninh trật tự, người dân có thể dễ dàng tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí theo 2 cách. Truy cập kho ứng dụng CH Play (hệ điều hành Android) hoặc App Store (hệ điều hành iOS), tìm kiếm từ khóa: SOS An ninh trật tự – CATP HCM. Quét mã QR trực tiếp trên các tài liệu hướng dẫn chính thức từ Công an TP.HCM.

Cán bộ công an lưu ý người dân sử dụng app SOS An ninh trật tự – CATP HCM

Để ứng dụng phát huy tối đa hiệu quả, Công an TP.HCM lưu ý người dân khi cài đặt cần bật định vị GPS, cấp quyền cho phép thông báo, truy cập camera và micro.

Công an TP.HCM lưu ý mỗi người dân cần ý thức rõ chỉ gửi tin báo đúng sự thật, đúng tình huống cần thiết. Tuyệt đối không sử dụng app SOS An ninh trật tự - CATP HCM để báo tin giả, trêu đùa hoặc làm nhiễu loạn thông tin. Mọi hành vi cố tình quấy rối sẽ bị xử lý nghiêm, bởi điều đó có thể làm gián đoạn cơ hội cứu hộ của những người đang thực sự gặp nguy hiểm.

