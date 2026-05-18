Nhờ thi hộ tiếng Anh tốt nghiệp thạc sĩ, 2 người bị Công an TP.HCM xử lý

Ngày 18.5, Công an TP.HCM cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) vừa phát hiện, xử lý trường hợp thi hộ và nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường đại học Văn Lang tổ chức.

2 cô gái có hành vi thi hộ và nhờ thi hộ bị Công an TP.HCM xử lý ẢNH: CACC

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình tổ chức các kỳ thi, việc bảo đảm tính trung thực, công bằng và minh bạch luôn là yêu cầu hàng đầu nhằm đánh giá đúng năng lực thực chất của người học. Tuy nhiên, thời gian qua, Công an TP.HCM phát hiện một số vụ việc gian lận trong thi cử.

Theo cơ quan chức năng, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ, Đ.T.D.M đã thuê T.D.M.G đến dự thi hộ.

Hành vi gian lận nhanh chóng bị lực lượng công an phối hợp hội đồng thi và Trường đại học Văn Lang phát hiện thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với cả 2 cá nhân. Trong đó, người có hành vi nhờ thi hộ bị xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài thiệt hại về kinh tế, các cá nhân vi phạm còn đối mặt nguy cơ bị hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến quá trình học tập, xét tốt nghiệp và uy tín cá nhân.

Công an TP.HCM khuyến cáo học sinh, sinh viên và học viên tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào. Việc thi hộ, nhờ người thi hộ không chỉ làm mất đi tính công bằng, khách quan của các kỳ thi mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan công an, mỗi văn bằng, chứng chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng năng lực và sự nỗ lực của người học. Thành công bền vững không đến từ sự gian dối mà được xây dựng bằng quá trình học tập nghiêm túc, trung thực và trách nhiệm.