Công an TP.HCM ra quân 45 ngày đêm 'xóa sổ' tội phạm ma túy

Ngày 17.5, Công an TP.HCM cho biết đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Công an TP.HCM đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Xác định năm 2026 là năm bản lề, tạo nền móng cho mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030, Công an TP.HCM tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện "bức tranh" tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động; đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ, bền vững.

Phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm

Đồng thời, Công an TP.HCM xác định công tác "làm sạch địa bàn" không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân và môi trường đầu tư, phát triển của TP.HCM.

Quan điểm xuyên suốt là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian và các điều kiện phát sinh tội phạm.

Từ ngày 15.5 đến ngày 30.6, Công an TP.HCM phát động cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp. Kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các "điểm nóng" gây bức xúc trong nhân dân.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc"; thực hiện "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả"; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an TP.HCM kiên quyết thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, hiện đại, không ma túy và không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành.