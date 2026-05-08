Thời sự

Công an TP.HCM truy quét tội phạm trốn truy nã

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
08/05/2026 15:42 GMT+7

Hàng loạt tội phạm trốn truy nã bị Công an TP.HCM truy bắt, vận động đầu thú góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Ngày 8.5, Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM liên tiếp phối hợp công an các địa phương truy bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã.

2 đối tượng truy nã quốc tế bị Công an TP.HCM bắt giữ

Theo Công an TP.HCM, ngày 13.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an phường Lái Thiêu vận động đối tượng Vũ Văn Cư (42 tuổi, ở phường Bình Cơ) ra đầu thú theo quyết định truy nã về tội "đánh bạc".

Tiếp đó, ngày 15.4, lực lượng phối hợp Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế gồm Nguyễn Thị Tố Nga (55 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi), cùng mang quốc tịch Úc, bị truy nã về tội "vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

Ngày 17.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Bà Điểm truy bắt Đặng Văn Bảo (30 tuổi, quê An Giang), đối tượng bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã bàn giao Bảo cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 18.4, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp Công an phường An Tịnh (tỉnh Tây Ninh) truy bắt Nguyễn Văn Hòa (41 tuổi, quê Cần Thơ), đối tượng bị truy nã về hành vi "đánh bạc".

Ngoài ra, ngày 22.4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an phường Bình Dương bắt giữ Bùi Thống Nhất (50 tuổi), đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP.HCM, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, truy bắt các đối tượng truy nã, kiên quyết không để tội phạm lẩn trốn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và các khu vực liên quan.

Công an TP.HCM bắt ‘Na Đắc Kỷ’ sau gần 5 năm trốn truy nã

Sau gần 5 năm lẩn trốn lệnh truy nã trong vụ hỗn chiến trước quán karaoke, Phạm Thùy Trang Đài, tức 'Na Đắc Kỷ' đã bị Công an TP.HCM bắt giữ.

