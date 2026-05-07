TP.HCM: Xác minh clip cha dượng bạo hành con gây bức xúc dư luận

Ngày 7.5, Công an phường Dĩ An (Bình Dương cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, làm rõ vụ một thiếu niên bị bạo hành tại căn nhà ở khu phố Đông Chiêu.

Người đàn ông bạo hành thiếu niên tại nhà riêng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc khiến dư luận bức xúc. Clip thể hiện một người đàn ông xô ngã thiếu niên xuống nền nhà rồi liên tục dùng tay tấn công vào vùng đầu nạn nhân. Lúc này, thiếu niên chỉ biết ôm đầu và la khóc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 132 Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TP.HCM).

Theo cơ quan chức năng, người có hành vi bạo hành trong đoạn clip là ông B.T.Q (33 tuổi, quê Đồng Tháp), được cho là cha dượng của nạn nhân.

Hiện Công an phường Dĩ An đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.