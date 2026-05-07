Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip cha dượng bạo hành con gây bức xúc dư luận

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
07/05/2026 14:16 GMT+7

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cha dượng bạo hành con trai khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu, van khóc.

Ngày 7.5, Công an phường Dĩ An (Bình Dương cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, làm rõ vụ một thiếu niên bị bạo hành tại căn nhà ở khu phố Đông Chiêu.

TP.HCM: Xác minh clip 'cha dượng' bạo hành con gây bức xúc dư luận - Ảnh 1.

Người đàn ông bạo hành thiếu niên tại nhà riêng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc khiến dư luận bức xúc. Clip thể hiện một người đàn ông xô ngã thiếu niên xuống nền nhà rồi liên tục dùng tay tấn công vào vùng đầu nạn nhân. Lúc này, thiếu niên chỉ biết ôm đầu và la khóc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 132 Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TP.HCM).

Theo cơ quan chức năng, người có hành vi bạo hành trong đoạn clip là ông B.T.Q (33 tuổi, quê Đồng Tháp), được cho là cha dượng của nạn nhân.

Hiện Công an phường Dĩ An đang phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

Vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến: Đưa một người đi điều trị tâm thần

Liên quan vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến gây bức xúc, Công an phường Khánh Hội đã phối hợp gia đình đưa người cháu đi điều trị tâm thần để theo dõi, xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành cha dượng Công An TP.HCM TP.HCM bạo hành trẻ em bạo hành con riêng phường Dĩ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận