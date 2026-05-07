Bắt bị can bạo hành con gái 4 tuổi của người tình dẫn đến tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội giết người.

Trước đó, 18 giờ ngày 3.5, Bệnh viện E tiếp nhận bé gái B.T.H (4 tuổi, quê Tuyên Quang) cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé H. lên tới 99%.

Sau 3 ngày tích cực điều trị, bé H. đã tử vong vào chiều 6.5 do vết thương quá nặng.

Theo tài liệu điều tra, Hiệp và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) sống như vợ chồng từ tháng 3 tại một phòng trọ trên địa bàn P.Phú Diễn. Bé H. là con riêng của Tâm, sống chung với mẹ và Hiệp.

Sáng 3.5, thấy H. không tự giác đánh răng, rửa mặt nên Hiệp và Tâm đã đánh bé nhiều lần. Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi khám thai và đi chơi, bỏ lại bé H. một mình ở phòng trọ.

Chiều cùng ngày, khi về thấy bé H. đang ăn bánh kẹo, cho rằng bé ăn vụng nên Tâm dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt khiến bé sợ hãi không kiểm soát được vệ sinh. Tâm vẫn tiếp tục tát vào mặt H. và bắt bé tự vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Thấy H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp tiếp tục bạo hành bé. Tâm không can ngăn mà bỏ ra ngoài.

Sau đó, thấy H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu.

Làm việc với cảnh sát, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành H. trong khoảng 1 tháng trước đó với tần suất 2 - 3 ngày/lần bằng dép, chổi, móc quần áo.

Ngoài đánh đập, Tâm và Hiệp còn bắt bé đeo chai nước nặng vào cổ, bỏ đói nhiều ngày liền.

Công an Hà Nội đã khởi tố Hiệp và đang làm rõ thêm hành vi của Tâm, người này đang mang thai.