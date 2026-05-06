Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Những ngày qua, vụ việc bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), sức khỏe của bé đã có những tiến triển tích cực. Hiện tại, bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được chuyển ra phòng bệnh thường thuộc Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị. Các bác sĩ cho biết, bé đã có thể ăn uống bình thường, vui chơi được và cũng đã đỡ khóc hơn nhiều so với ngày đầu nhập viện.

Theo thông tin Báo Thanh Niên ghi nhận được từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, thời điểm tiếp nhận, bé trai rơi vào tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm. Chẩn đoán y khoa cho thấy bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, đi kèm tình trạng thiếu máu mãn và rối loạn đông máu.