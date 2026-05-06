Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành
Video Sức khỏe

Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành

Nguyên Ân
Nguyên Ân
06/05/2026 18:45 GMT+7

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man đến mức dập gan, đứt tụy nay đã vượt qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tình trạng sức khỏe của bé hiện nay có tiến triển tích cực.

Những ngày qua, vụ việc bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), sức khỏe của bé đã có những tiến triển tích cực. Hiện tại, bé đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được chuyển ra phòng bệnh thường thuộc Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị. Các bác sĩ cho biết, bé đã có thể ăn uống bình thường, vui chơi được và cũng đã đỡ khóc hơn nhiều so với ngày đầu nhập viện.

Tình hình hiện tại của bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành - Ảnh 1.

Bé trai 2 tuổi đã qua cơn nguy kịch, ăn uống, vui chơi bình thường

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Theo thông tin Báo Thanh Niên ghi nhận được từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, thời điểm tiếp nhận, bé trai rơi vào tình trạng lơ mơ, phản ứng chậm. Chẩn đoán y khoa cho thấy bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, đi kèm tình trạng thiếu máu mãn và rối loạn đông máu.

Tin liên quan

Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch

Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch

Bệnh viện Thống Nhất vừa qua đã tiếp nhận nam bệnh nhân bị đâm xuyên tim, mất máu nghiêm trọng. Trước tình trạng nguy kịch, quy trình báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt, đưa bệnh nhân vào ca mổ khẩn cấp nhằm giành lại sự sống trong “thời điểm vàng”.

Bác sĩ ơi: Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người ăn chay và tập thể dục điều độ?

Khám phá thêm chủ đề

bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai bị bạo hành tình trạng bé trai bị bạo hành cập nhật vụ bé trai bị bạo hành bé trai bị bạo hành ở Hóc Môn bạo hành trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận