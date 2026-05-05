Thời sự

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây gãy xương, hôn mê

Nguyễn Long
05/05/2026 14:43 GMT+7

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành, đánh đập nhiều lần dẫn đến gãy xương, hôn mê được lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 5.5, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp (TP.HCM) thông tin về vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành, gây thương tích nặng.

Vết thương trên lưng cháu bé bị bạo hành

Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp đã giao Công an xã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm người đánh cháu bé này.

Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đoàn thể cử cán bộ trực tiếp theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ cháu bé; kịp thời thăm hỏi, động viên…

Trước đó, ngày 2.5, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp phát hiện cháu bé 2 tuổi ở ấp Phú Lâm bị bạo hành dẫn đến đa chấn thương, gãy xương, hôn mê.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp xác định cháu bé 2 tuổi đã nhiều lần bị mẹ ruột và người tình bạo hành. Vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Hiệp cho biết ngay sau khi nắm thông tin bé trai 2 tuổi bị bạo hành, các lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng đã giao các chi bộ, ban, ngành, ấp tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức của người dân.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 'bé trai bị đánh tại Ciputra'

Sau khi nhận được phản ánh về việc bé trai 12 tuổi bị người đàn ông 49 tuổi hành hung đến chấn thương sọ não tại Khu đô thị Ciputra, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu công an điều tra , sớm làm rõ sự việc.

