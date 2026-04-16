Vụ cháu bé bị bạo hành bóp chặt mặt: Mẹ gửi clip để trêu tức 'chồng hờ'

Liên quan clip cháu bé bị bạo hành, ngày 16.4, thông tin từ Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã mời người phụ nữ đến trụ sở để làm rõ.

Theo đó, người phụ nữ nhiều lần bóp chặt vùng mặt cháu bé trong clip là B.T.T (33 tuổi, ở xã Ea Kar). Cháu bé bị bạo hành là P. (8 tháng tuổi, con gái của chị T).

Làm việc với cơ quan chức năng, chị T. khai nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2022, chị T. sinh con, sau đó, sinh con tiếp theo là bé P.

Thời gian qua, giữa chị T. và "chồng hờ" thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15.4, trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra cãi vã. Để trêu tức "chồng hờ", chị T. đã dùng tay bóp chặt mũi, miệng cháu P. và quay clip gửi cho bố cháu bé.

Người mẹ nhiều lần bóp chặt mặt cháu bé 8 tháng tuổi, quay clip để trêu tức "chồng hờ" ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an xã Ea Kar đã yêu cầu chị T. chấm dứt hành vi bạo hành trẻ em, và lập biên bản để xử lý.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một cháu bé bị bạo hành, bị một người lớn nhiều lần bóp chặt khuôn mặt, vùng mũi và miệng.

Theo nội dung clip, khi bị người lớn bóp chặt khuôn mặt, cháu bé nhiều lần giãy dụa, khóc lớn. Mặc dù cháu bé đã đỏ mặt, gào khóc nhưng người này vẫn không dừng lại, tiếp tục hành động của mình.

Clip dài chỉ khoảng 53 giây nhưng cháu bé đã bị người lớn liên tục bóp chặt vùng mặt khoảng 5 lần. Khi cháu bé cố gắng vùng vẫy thoát ra, người này cầm chân cháu và giật mạnh về phía mình để tiếp tục bóp chặt khuôn mặt.