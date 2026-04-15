Xác minh clip cháu bé nghi bị bạo hành, người lớn nhiều lần bóp chặt khuôn mặt

Hữu Tú
15/04/2026 20:36 GMT+7

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip ghi lại cảnh một cháu bé nghi bị bạo hành tại Đắk Lắk, trong đó một người lớn nhiều lần bóp chặt khuôn mặt khi cháu đang khóc, gây bức xúc dư luận.

Ngày 15.4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã giao công an vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan trong clip cháu bé nghi bị bạo hành. Trong đó, cháu nhiều lần bị bóp chặt khuôn mặt, vùng mũi và miệng xảy ra trên địa bàn

Xác minh clip cháu bé nghi bị bạo hành, người lớn nhiều lần bóp chặt khuôn mặt- Ảnh 1.

Một cháu bé ở Đắk Lắk nhiều lần bị người lớn bóp chặt vào vùng mặt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một cháu bé khoảng 1 tuổi đang nằm khóc thì bị một người lớn, nghi là phụ nữ, nhiều lần bóp chặt khuôn mặt, vùng mũi và miệng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi bị người lớn bóp chặt khuôn mặt, cháu bé nhiều lần giãy giụa, rên rỉ rồi khóc lớn. Mặc dù cháu bé đã đỏ mặt, gào khóc nhưng người này vẫn không dừng lại, tiếp tục hành động của mình.

Clip dài chỉ khoảng 53 giây nhưng cháu bé đã bị người lớn bạo hành, liên tục bóp chặt vùng mặt khoảng 5 lần. Khi cháu bé cố gắng vùng vẫy thoát ra, người này cầm chân cháu và giật mạnh về phía mình để tiếp tục bóp chặt khuôn mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ.

Bé gái 11 tuổi nhập viện, nghi bị cha dượng bạo hành

Một bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh vừa được người thân đưa nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi do bị cha dượng bạo hành.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
