Xác minh clip cháu bé nghi bị bạo hành, người lớn nhiều lần bóp chặt khuôn mặt

Ngày 15.4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã giao công an vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan trong clip cháu bé nghi bị bạo hành. Trong đó, cháu nhiều lần bị bóp chặt khuôn mặt, vùng mũi và miệng xảy ra trên địa bàn

Một cháu bé ở Đắk Lắk nhiều lần bị người lớn bóp chặt vào vùng mặt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một cháu bé khoảng 1 tuổi đang nằm khóc thì bị một người lớn, nghi là phụ nữ, nhiều lần bóp chặt khuôn mặt, vùng mũi và miệng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi bị người lớn bóp chặt khuôn mặt, cháu bé nhiều lần giãy giụa, rên rỉ rồi khóc lớn. Mặc dù cháu bé đã đỏ mặt, gào khóc nhưng người này vẫn không dừng lại, tiếp tục hành động của mình.

Clip dài chỉ khoảng 53 giây nhưng cháu bé đã bị người lớn bạo hành, liên tục bóp chặt vùng mặt khoảng 5 lần. Khi cháu bé cố gắng vùng vẫy thoát ra, người này cầm chân cháu và giật mạnh về phía mình để tiếp tục bóp chặt khuôn mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ.