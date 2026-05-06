Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch
Video Sức khỏe

Nguyên Ân - Tam Dân
06/05/2026 13:09 GMT+7

Bệnh viện Thống Nhất vừa qua đã tiếp nhận nam bệnh nhân bị đâm xuyên tim, mất máu nghiêm trọng. Trước tình trạng nguy kịch, quy trình báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt, đưa bệnh nhân vào ca mổ khẩn cấp nhằm giành lại sự sống trong “thời điểm vàng”.

Ngay khi vừa đưa vào cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng xác định bệnh nhân bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Đây là những tổn thương đặc biệt nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn. Tình trạng này khiến tim bị chèn ép, suy giảm chức năng bơm máu, đồng thời lượng máu mất nhanh qua khoang màng phổi khiến bệnh nhân rơi vào sốc nặng. 

Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch - Ảnh 1.

Ê-kíp Bệnh viện Thống Nhất mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân bị đâm xuyên tim

NGUỒN: BV THỐNG NHẤT

Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp đã khẩn trương phối hợp xử trí, chạy đua với thời gian để kiểm soát chảy máu và duy trì sự sống cho người bệnh. Ca mổ đã thành công tốt đẹp. 

Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch - Ảnh 2.

TS-BS Trương Nguyễn Hoài Linh và điều dưỡng thăm khám bệnh nhân sau ca mổ

NGUỒN: BV THỐNG NHẤT

 

Bác sĩ ơi: Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người ăn chay và tập thể dục điều độ?

Đột quỵ thường được xem là biến cố xảy ra đột ngột, thực tế lại âm thầm hình thành từ nhiều nguyên nhân quen thuộc trong cuộc sống. Không ít người chủ quan, cho rằng mình “không thuộc nhóm nguy cơ” cho đến khi sự cố bất ngờ ập đến.

