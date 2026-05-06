Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim nguy kịch

Ngay khi vừa đưa vào cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng xác định bệnh nhân bị tràn máu màng tim và tràn máu màng phổi trái. Đây là những tổn thương đặc biệt nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn. Tình trạng này khiến tim bị chèn ép, suy giảm chức năng bơm máu, đồng thời lượng máu mất nhanh qua khoang màng phổi khiến bệnh nhân rơi vào sốc nặng.

Ê-kíp Bệnh viện Thống Nhất mổ khẩn cấp để cứu bệnh nhân bị đâm xuyên tim NGUỒN: BV THỐNG NHẤT

Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp đã khẩn trương phối hợp xử trí, chạy đua với thời gian để kiểm soát chảy máu và duy trì sự sống cho người bệnh. Ca mổ đã thành công tốt đẹp.