Vào lúc 2 giờ 45 phút sáng 3.5.2026, trực thăng EC225 số hiệu VN8620 của Công ty Trực thăng Miền Nam đã hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 trong điều kiện thời tiết phức tạp với mưa to, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, đưa hai bệnh nhân từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để cấp cứu.

Cấp cứu đường không xuyên đêm đưa 2 bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền NGUỒN: BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 (TP.HCM)

Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân Y 175 đã kích hoạt hệ thống hội chẩn từ xa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân y trên đảo để tổ chức nhiều phiên hội chẩn chuyên sâu. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân diễn tiến không ổn định, theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhiệm vụ cấp cứu bằng đường không đã được khẩn trương triển khai.