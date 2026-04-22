Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt chỉ qua dấu hiệu tiểu đêm

Ngày 20.4, Bệnh viện Bình Dân cho biết, hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM, bệnh viện phối hợp Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người. Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi trở lên và nam giới từ 40 tuổi trở lên nếu có cha hoặc anh em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt. Người tham gia được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ gồm: khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu - "chỉ số vàng" trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt; siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).

TS.BS Nguyễn Tế Kha đang điều khiển robot phẫu thuật ẢNH: TN