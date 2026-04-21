Tổ chức tầm soát ung thư tuyến tiền liệt miễn phí cho 1.000 nam giới ở TP.HCM

Ngày 21.4, Bệnh viện Bình Dân cho biết, hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM, bệnh viện phối hợp Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người.

Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi trở lên và nam giới từ 40 tuổi trở lên nếu có cha hoặc anh em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Người tham gia được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ gồm: khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu - "chỉ số vàng" trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt; siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tư vấn cho người bệnh về ung thư tuyến tiền liệt ẢNH: BV

Chương trình được triển khai từ ngày 20.4.2026 đến khi nhận đủ 1.000 người. Buổi tầm soát diễn ra tại Bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Người dân có thể đăng ký qua tổng đài (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA của Bệnh viện Bình Dân. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ 7 giờ - 16 giờ các ngày trong tuần.

Người dân đăng ký tầm soát ung thư tuyến tiền liệt miễn phí thông qua QR Zalo của Bệnh viện Bình Dân ẢNH: BV

Theo dữ liệu của Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến đứng thứ 2 ở nam giới trên toàn cầu với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng thứ 4 trong số các loại ung thư thường gặp ở nam giới.

Dù tỷ lệ mắc theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với các nước châu Âu, châu Mỹ nhưng tỷ lệ tử vong lại cao đáng báo động. Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan, đa số người bệnh chỉ đi khám và được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, làm hạn chế hiệu quả điều trị.

Theo các bác sĩ, tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ thuộc hệ sinh sản nam giới, nằm dưới bàng quang và bao quanh một đoạn niệu đạo. Cơ quan này có vai trò tạo ra một phần tinh dịch.

Khi tuổi càng cao, tuyến tiền liệt càng dễ gặp các vấn đề như: phì đại lành tính, viêm hoặc ung thư. Đáng chú ý, ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu thường ít hoặc không có triệu chứng rõ ràng.

Chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt được kỳ vọng giúp nhiều nam giới có cơ hội tiếp cận dịch vụ tầm soát chất lượng, qua đó nâng cao thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và kiểm soát ung thư hiệu quả hơn.



